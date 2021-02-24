Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО)

Культура 24 февраля 2021 17:52 (UTC+04:00)
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося представителя современного азербайджанского изобразительного искусства, лауреата Госпремии, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", народного художника Огтая Садыхзаде, сообщает Trend Life.

Этой личности выпала доля испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать свое имя в великое искусство.

Огтай Садыхзаде родился 24 февраля 1921 года в городе Хызы, затем жил в старинной части Баку – Ичери Шехер, в семье известных представителей творческой интеллигенции - писателя Сеида Гусейна и поэтессы Уммугюльсюм, двоюродной сестры основателя первой демократической страны на Востоке – Азербайджанской Демократической Республики, Мамед Эмина Расулзаде. Их познакомили известный поэт и драматург Гусейн Джавид (является жертвой сталинизма, расстрелян в 1941 году) и его супруга на премьере спектакля Джалила Мамедгулизаде в Баку. Сеид Гусейн и Уммугюльсюм стали жертвами сталинских репрессий – его расстреляли в 1938 году, а ее сослали в лагеря Мордовии. В 1939 году Огтай Садыхзаде, с трудом, как "сын врага народа", окончив Бакинский художественный техникум, в 1941 году был сослан в Алтайский край Сибири.

"К тому моменту я практически стал главой семьи - надо было заботиться о сестренке Гюмрал и двух братьях - Тогруле и Джиготае, хотя до получения диплома оставалось пройти еще два курса. Думал, повезло, когда приняли художником в создававшийся в те дни Музей имени Низами, очень обрадовался, что смогу зарабатывать. Но радость была недолгой. Помню, в мастерскую музея, где я работал, пришел брат в сопровождении какого-то военного - мол, воронок, собиравший детей "врагов народа", пожаловал и по твою душу. Дети остались на попечении тети Сейяры Рзаевой, а я на пять лет "загремел" на поселение в Алтайский край, где работал на строительстве тракторного завода. В нашем роду 17 человек посадили за решетку с клеймом "враг народа". Помню, впервые войдя в служившую казармой землянку на 250 человек, выбрал место у печки - наивный, думал, греться смогу, но оказалось, печку эту установили по «проекту», но никогда не топили. С вечера стены землянки, хоть немного согревавшиеся нашим дыханием, к утру покрывались толстым слоем инея, но кто мог выразить неудовольствие таким обращением - и эту истинную экзекуцию ссыльные воспринимали как должное. Раз в три-четыре месяца нас за три километра водили пешком в баню, а там выдавали мокрое после паровой дезинфекции белье, в котором мы возвращались по 43-градусному морозу", – вспоминал Огтай Садыхзаде.

Мать вернулась в 1944 году, но жить в Баку ей не разрешили - поселилась в Шамахе, где скончалась от тяжелой болезни. Огтай вернулся в 1946 году, занимался книжной графикой, добившись больших успехов.

"Я с самого детства мечтал стать художником. Папа поддерживал меня в моем желании: он сам неплохо рисовал и интересовался живописью. Меня, как сына рисующего писателя и поэтессы, одинаково привлекали и живопись, и литература. Я увлекался рисованием, хотя и писать стихи мне тоже нравилось. Моя мама поощряла меня в этом. Будучи влюбленной в творчество Физули и Натаван, она хотела приобщить меня и двух младших братьев - Тогрула и Джиготая и сестренку Гюмрал к высокой поэзии. С раннего детства она читала нам стихи азербайджанских поэтов и свои произведения", – вспоминал Огтай Садыхзаде.

Для продолжения образования поступил в Московский государственный художественный институт имени Сурикова, который окончил в 1956 году по специальности "Графика". Работал художественным редактором издательства "Азернешр", создав яркие иллюстрации к произведениям выдающихся представителей азербайджанской и мировой литературы в жанрах тематического табло, композиции и портрета. Оформлял Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, Азербайджанский национальный музей истории, дома-музеи Узеира Гаджибейли, Гусейна Джавида, Самеда Вургуна, Бюльбюля. Создал галерею портретов выдающихся представителей азербайджанского народа: цикл монументальных произведений "Низами Гянджеви и мировая культура", портреты Гатрана Тебризи и Хуршидбану Натаван, табло "Жертвы репрессий 1937 года", триптих "Гусейн Джавид, портреты выдающихся представителей общественной и культурной жизни страны, красочные работы с национальным колоритом.

"В том-то и огромное творческое удовольствие для художника, что ему доверено предъявлять читателям собирательные образы классических персонажей такими, какими их создали гениальные классики, донести не только внешние контуры образа, но и черты характера, времени, обстоятельств, сформировавших его. Тогда я с головой ушел в мир классической литературы, стараясь проникнуть в суть энергетических посланий великих авторов человечеству, к которым с детства успел приобщить отец. Именно они учили в работах любого жанра раскрывать внутренний мир личности и писать их живыми, эмоциональными", - говорил мастер кисти.

Огтай Садыхзаде создал семью с Эльмирой Шахтахтинской, которая также училась на графическом факультете Московского государственного художественного института имени Сурикова, впоследствии стала заслуженным деятелем искусств, народным художником.

"Я сразу понял - это моя судьба! Одаренная, жизнерадостная, излучавшая свет добра, она обладала врожденным чувством прекрасного, аристократическим вкусом, созидательной энергией и заражала сотрудников все новыми идеями, рождавшимися благодаря кругозору и навыкам, полученным в годы общения с мастерами столичной школы, бесконечным посещениям музеев и шедеврами выдающихся корифеев. Помню, в 1985-м, после 34 лет совместной жизни взялся писать углем ее портрет. Работал почти три месяца - терпеливо ждал, когда она соизволит позировать. Посидит немного, и к холсту: что там у тебя получается? Бывало, похвалит, а то вдруг разгневается - ну вот, было так хорошо, а ты все испортил... Лучезарная, своенравная, смелая и необыкновенно талантливая... Она вдохнула смысл в мою жизнь!", - вспоминал Огтай Садыхзаде.

Их сын Алтай Садыхзаде также стал известным художником - выпускник Московской государственной художественной академии имени Сурикова, почетный член Российской академии художеств, автор архитектурного проекта, дизайна, арт-концепции и инсталляций Музея современного искусства в Баку.

До последних дней своей жизни (20 декабря 2014 года) Огтай Садыхзаде создавал произведения, которые вошли в сокровищницу национального искусства, как преподаватель кафедры книжной графики Азербайджанской государственной академии художеств воспитал плеяду талантливых художников.

Работы Огтая Садыхзаде экспонировались во многих странах мира, хранятся в музеях и частных коллекциях в Азербайджане, России, США, Германии, Канаде, Израиле, Франции и других странах. Живописные и графические произведения в различных жанрах и темах, созданные мастером, стали летописью времени, отличаясь простотой и красочностью изобразительных форм, занимают особое место в истории нашего искусства.

"Трудности закаляют, оказывается! О многом пришлось передумать, прежде чем сформировалось отношение к себе, к окружающим, к ценностям - материальным и духовным! Жизнь настолько коротка и непонятна, что даже в конце пути ты не можешь объяснить ее смысла. В определенный момент своей жизни тебе кажется, что обязательно нужно оставить людям хоть какую-то память о себе. И чем больше тебе лет, тем яснее ты понимаешь, что все забывается и время стирает все. Ты можешь остаться только в памяти своих родных, своей семьи. Семья - вот это и есть смысл жизни...", – сказал в одном из последних интервью Великий Мастер.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Image
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Огтаю Садыхзаде выпало испытать большое горе и любовь, пережить тяжелые потери и вписать имя в великое искусство (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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