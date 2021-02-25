К каким тяжелым последствиям может привести минутное опоздание Скорой помощи в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наверняка многие из вас не раз звонили в Скорую помощь, чтобы получить быструю медицинскую помощь. Порой от того, успеет ли доехать скорая помощь, зависит человеческая жизнь. Счет идет иногда не на минуты – на секунды. Когда не успевает, как правило, обвиняют в этом медиков. Но бывает, что виной этому становятся некоторые водители, которые из-за своего бескультурья, безответственности или упрямства, либо неправильного выбора полосы или парковки, не пропускают скорую помощь, спешащую на вызов. В такой момент некоторые водители говорят "Минуточку", а ведь эта минутка может дорого стоить. Более того, такие действия могут привести к тому, что жертвой может стать их самый близкий человек… И еще, довольно часто приходится выезжать на вызов в час пик. Особенно это актуально для крупных городов. А добираться по пробкам довольно проблематично, несмотря на наличие сирены и маячков.

Этому посвящен просветительский короткометражный художественный фильм "Çağiriş" (Вызов), снятый Амилем Алиоглу, который также является автором сценария и исполнителем роли водителя-нарушителя, сообщает Trend Life. В ролях – Рашад Сафаров, Ева Эльвида Мамедова, Гюнель Умарлы, Эльвана Сафарова, Зейнаб Рахметзаде, Ася Мамедова, Зарнигар Рагимова, Гусейн Худаяров и Эмиль Гаджиев. Автор музыки – Махир Ибрагимов, оператор – Мурад Назарли, режиссер монтажа – Фирдовси Набиев, звукорежиссер – Фуад Гадиров и др..

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)