Господин Шульц и контрабандист на дальних азербайджанских берегах или как "гестаповца" Шпигеля чуть не убили в Агсу (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Жизнь талантливого актера Григория Шпигеля была скромной и незаметной, хотя сыграл он в более чем 80 фильмах, некоторые из которых стали невероятно популярны, в том числе и благодаря великолепной игре Шпигеля. Помимо этого он поставил несколько спектаклей и сыграл множество ролей в театре, озвучил более 50 мультфильмов. Хотя его роли были в основном эпизодические, но Григорий Шпигель умел их сделать очень яркими. Зрителям он запомнился по фильмам: "Воздушный извозчик", "Сказание о земле Сибирской", "Молодая гвардия", "Смелые люди", "Прощай, Америка!", "Тарас Шевченко", "Адмирал Ушаков", "Идиот", "Алые паруса", "Женитьба Бальзаминова", "Корона Российской империи, или снова Неуловимые", "12 стульев", "О бедном гусаре замолвите слово" и другим. Его уникальным голосом (высокий тенор-альтино) говорят десятки мультипликационных героев, среди которых Сеньор Помидор ("Чиполлино"), Весельчак У ("Тайна третьей планеты"), Джин ("Приключения барона Мюнхгаузена"), Агент 00Х ("Приключения капитана Врунгеля") и т.д.

Однако личная жизнь актера не удалась, всю жизнь он прожил холостяком… Актёра, прошедшего весь свой жизненный путь в одиночестве, скромно похоронили на Введенском кладбище Москвы. Многие коллеги узнали о его уходе из жизни лишь спустя какое-то время.

В рамках проекта Trend Life "Зарубежные актеры в азербайджанских фильмах" представляем читателям материал о заслуженном артисте России Григории Шпигеле (24 июля 1914 – 28 апреля 1981), который дважды был в Баку, сыграв в фильме Тофига Тагизаде "На дальних берегах" и в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Как Шульц охотился за неуловимым Михайло

Снятый в 1958 году фильма Тофига Тагизаде "На дальних берегах", снятый по сценарию Имрана Гасымова и Гасана Сеидбейли, произвел настоящий фурор в СССР, став лидером проката – 45 млн зрителей! А автор музыки к фильму, выдающийся композитор Гара Гараев стал лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в Киеве.

Картина повествует о подвигах советского партизана и разведчика, участника движения Сопротивления против фашизма, азербайджанца, героя Советского Союза Мехти Гусейнзаде (псевдоним - Михайло), сражавшегося в партизанском отряде в Италии во время Второй мировой войны. Бесспорно, причиной успеха фильма стал великолепный актерский состав во главе с главным героем Нодаром Шашигоглу, сыгравшего Михайло, и преследующим его начальником гестапо города Триест господином Шульцем, которого воплотил Григорий Шпигель. Фашисты сбились с ног в поисках этого смелого и дерзкого партизана-разведчика по прозвищу Михайло, который появлялся в форме немецкого офицера, проводил невероятные акции, уничтожал военные объекты, солдат и офицеров Третьего рейха, и исчезал невредимым, оставляя оккупантов в дураках. Само имя Михайло наводило на фашистов ужас, и за его голову Шульцем была назначена огромная награда в 400.000 рейхсмарок!

Надо сказать, что режиссеры очень часто предлагали Григорию Шпигелю играть немецких солдат и офицеров. Хотя его черты лица были мягкими, добрыми и совершенно не подходили для таких персонажей. Тем не менее, он сыграл немецкого капитана в комедии "Боевой киносборник No12", немецкого офицера в мелодраме "Парень из нашего города", Петера Фенбонга в военной ленте "Молодая гвардия", денщика в приключенческой картине "Смелые люди" и др. Так "штатный фашист" и оказался в этом фильме.

Съемки фильма проходили в Баку, Сочи, Прибалтике, а финальные сцены в селах Агсуинского района, где жители чуть было не сорвали весь процесс. Дело в том, что по сюжету окружившие Михайло в словенском селе Витовле немцы собрали жителей села и потребовали выдачи партизана, иначе каждый пятый будет расстрелян. Михайло сам открыл огонь по немцам из автомата, тем самым обнаружив себя и сохранив жизни жителям села. В неравном бою он погиб с оружием в руках.

Представьте состояние наивных людей того времени, которые все приняли за "чистую монету", тем более, когда всего после 13-ти лет со дня окончания войны они увидели солдат в немецкой форме и Григория Шпигеля в гестаповской форме со свастикой на руке. Что здесь началось! Люди буквально набросились на актеров в немецкой форме (мотоциклистов играли сотрудники ГАИ) и, особенно, на "Шульца". "Не дадим в обиду нашего азербайджанца! Бей фашистов!" – кричали жители, которые до этого лишь спокойно наблюдали со стороны за съемочным процессом – их недоумение накапливалось и, наконец, взорвалось. Один из жителей из близлежащей деревни даже пришел с охотничьей двустволкой и грозился убить "фашиста Шульца". Тофигу Тагизаде с трудом удалось успокоить жителей, объяснив им, что это лишь кино.

Охотник за бриллиантами

Спустя десять лет, Григорий Шпигель вновь приехал в Баку на съемки комедии Леонида Гайдая "Бриллантовая рука", в которой сыграл хоть и эпизодическую, но очень яркую роль старшего контрабандиста-аптекаря. Все знают эти кадры, когда на улице с аптекой "Чиканук" прозвучало знаменитое "Шьёрт побьери!" – вначале падал Юрий Никулин, а потом и Андрей Миронов. Это место до сих одно из самых любимых, сколько туристов радостно плюхались тут на горячий бакинский асфальт под объективы любительских фото- и видеокамер, а ныне и мобильных телефонов, с сакраментальным "Шьёрт побьери!".

Как известно, часть фильма снимался в старинной части Баку – Ичери шехер. Во время съемок один из жителей узнал Григория Шпигеля и решил подшутить над ним: "Господин Шульц, опять за Михайло охотитесь?", на что актер ответил: "Теперь только за бриллиантами, так спокойнее, чем играть фашиста", видимо, вспомнив происшествие в Агсу.

Как известно, в основе картины – история о том, как зарубежные контрабандисты (Григорий Шпигель и Леонид Каневский) ошибочно приняли советского туриста Семёна Семёновича Горбункова (Юрий Никулин) за агента-перевозчика Геннадия Козодоева (Андрей Миронов). Сюжет раскручивается вокруг настойчивых, но безуспешных попыток злоумышленников вернуть себе бриллианты, спрятанные в гипсовой повязке.

Леонид Каневский вспоминал: "Впервые с Гришей мы увиделись на киностудии "Мосфильм", где Леонид Гайдай проводил пробы. Поначалу нас пробовали отдельно, а уже потом режиссер соединил дуэт. Снимали наши сцены в Баку. Гриша – потрясающий партнер, быстро реагирующий на импровизацию, ироничный, веселый человек. Наша нерусская абракадабра, на которой мы говорили в фильме, в основном была импровизацией. Автор сценария Яков Костюковский написал в этом эпизоде всего пару слов. Но нам с Гришей стало обидно так мало находиться на экране. И я сам сочинил себе монолог. Гриша его услышал, смеялся и придумал что-то еще и от себя… Он очень любил и ценил компанию. Уже в Москве устраивал у себя дома приемы и приглашал нас. Часто у него на таких вечерах бывали Андрюша Миронов, Юра Никулин, другие артисты. И я заезжал. Гриша гурманом был, потрясающе готовил, такие застолья организовывал".

Эксцентричная кинокомедия принесла Гайдаю триумф: фильм посмотрели 76 миллионов 700 тысяч человек! Кстати, комедия "Бриллиантовая рука", по результатам опроса российских телезрителей в 1995 году, была признана лучшей комедией за 100 лет.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)