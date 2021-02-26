Крик Ходжалы! Литературно-художественная и музыкальная композиция (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева представил литературно-художественную и музыкальную композицию "Горе Ходжалы" (Xocalı fəryadı), посвященную 29-летию Ходжалинского геноцида, и призванную донести до мировой общественности правду о зверствах, совершенных армянскими агрессорами против мирного населения Азербайджана, сообщает Trend Life.

В проекте приняли участие Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов (фортепиано), Джошгун Гадашов (фортепиано), Гусейн Нагиев (кяманча), Пярвиз Аликрамоглу (балабан), Орхан Гусейнов (виолончель), Севиндж Алиева (художник-эбру), Гасан Алекперов (очевидец событий Ходжалы), Амина Шахмурадова (ребенок) и Айтадж Багирли (рассказчик).

Проект представлен на английском языке с азербайджанскими субтитрами в соцсетях Дворца Гейдара Алиева и транслируется по национальным телеканалам.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении, отряды армянских террористов и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. В то же время, 1275 человек были взяты в заложники, из них судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, всё ещё неизвестна. Ходжалинская трагедия является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами в отношении азербайджанского народа. Парламенты ряда стран приняли документы в связи с признанием Ходжалинского геноцида.

(Автор: Вугар Иманов)