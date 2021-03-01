Азербайджанский дирижер выступит на KharkivMusicFest-2021

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, главный дирижер Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Фахраддин Керимов примет участие в Международном фестивале классической музыки KharkivMusicFest, сообщает Trend Life со ссылкой на украинские СМИ.

Фестиваль пройдет с 7 по 24 апреля в Харькове (Украина). В текущем году фестиваль будет посвящен творчеству немецкого композитора, пианиста и дирижёра Людвига ван Бетховена.

Открывать фестиваль будет концерт Фестивального оркестра KharkivMusicFest. 7 апреля в Большом зале Харьковской филармонии соберутся музыканты из 10 стран: Украины, Чехии, Греции, Италии, Эстонии, Грузии, Словакии, Польши, Германии и Азербайджана.

В программе концерта прозвучит музыка Людвига ван Бетховена и Мирослава Скорика, под управлением азербайджанского дирижера Фахраддина Керимова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)