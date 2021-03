Назван представитель Азербайджана на международном форуме OPERA EUROPE

БАКУ /Trend Life/ - Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, победитель международного конкурса дирижеров имени Артуро Тосканини, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюб Гулиев получил приглашение от Всемирной ассоциации оперных театров и фестивалей – "OPERA EUROPE" на международный форум, который состоится 4 марта в онлайн-формате. Об этом Trend Life сообщил сам дирижер.

В рамках форума будут обсуждены организационные вопросы и программа крупного европейского музыкального проекта, Международного Дня Оперы - 25 октября 2021 года.

В работе форума будут принимать участие музыкальные руководители и директора самых крупных и престижных оперных театров и оперных фестивалей мира.

Проект также проходит при поддержке известных организаций США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Испании, России и других стран. Среди них - Opera America, Ópera Latinoamérica, Association for Opera in Canada, Réunion des Opéras de France , Deutscher Bühnenverien , Association for Music Theatre Russia, Ópera XXI (Испания), Opera & Music Theatre Forum (Великобритания) и Opera UK.

Отметим, что "Опера Европа" является одной их самых крупных и ведущих организаций в области оперной музыки, где представлены около 200 театров из 43 стран мира.

Пять лет тому назад Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета стал официальным членом ассоциации.

(Автор: Джани Бабаева )