Азербайджанский певец посвятит концерт в Москве памяти Муслима Магомаева и Иосифа Кобзона

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров 19 ноября 2021 года выступит с сольным концертом в Vegas City Hall в Москве, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Концертная программа называется "Памяти великих баритонов". Этим концертом Кадыров почтит память легендарных исполнителей Азербайджана и России – Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Дмитрия Хворостовского, Сергея Захарова.

Специальными гостями программы будут народный артист России, исполнитель Ренат Ибрагимов, заслуженная артистка России Диана Гурцкая и другие исполнители.

Отметим, что Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Он является выпускником Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участником мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреатом международных конкурсов.

Певец представлял Азербайджан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" в Сочи (России).

(Автор: Джани Бабаева)