Россиянам покажут концерт "Мой Азербайджан"

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Посольские вечера", который знакомит российскую аудиторию с многообразием мирового культурного наследия, состоится онлайн-концерт, посвященный культуре Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Мероприятия проекта "Посольские вечера" проходят в музее-заповеднике "Царицыно". Онлайн-трансляцию концерта, посвященного культуре Азербайджана, можно будет посмотреть 18 марта в 21.00 по московскому времени на портале "Культура.РФ", на сайте и в социальных сетях музея-заповедника "Царицыно" и на сайте проекта "Посольские вечера".

Организаторы вечера – Национальный фонд поддержки правообладателей и музей-заповедник "Царицыно" при поддержке посольства Азербайджана в России.

Концерт получил название "Мой Азербайджан" в честь одной из легендарных песен знаменитого певца и композитора, а ныне дипломата, посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу. Эта песня и откроет программу. В ходе вечера также будет уделено внимание репертуару Муслима Магомаева и азербайджанской народной песне, прозвучат оперные арии на азербайджанском языке. Музыкальные произведения исполнят Эмиль Кадыров (тенор) и Станислав Серебренников (фортепиано).

(Автор: Джани Бабаева)