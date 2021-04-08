Воспоминания заключенных Баиловской тюрьмы вызвали интерес в ... Бразилии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественные фильмы режиссера Джалаладдина Гасымова представлены на международных кинофестивалях Бразилии, которые в связи с пандемией проходят онлайн, сообщил Trend Life автор картин.

Фильм "Edam günü" представлен на кинофестивале O ECOCINE – Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos, "Şollerin arxivi" – на FriCine, обе картины также на Filmóptico - İnternational art Visual and Film Festival.

“Edam günü” (День казни) снят Джалладдином Гасымовым по собственному историко-детективному роману, и основан на реальных событиях. В произведении воплощен 18-летний опыт работы в полиции (милиции) режиссера картины, использованы воспоминания бывших заключенных и сотрудников Биловской тюрьмы советского периода. Психологический триллер повествует о событиях, которые происходят в последние годы СССР, показаны волнующие моменты из жизни осужденного в камере, раскрываются характерные образы героев в контексте происходящих противоречий. Фильм снят в 2016-2018 годах. Режиссер-постановщик, автор сценария и генеральный продюсер - Джалаладдин Гасымов, оператор-постановщик - Мехти Ягубов. В ролях - Ровшан Керимдухт, Сабир Мамедов, Мамед Алиев, Назил Агаларов, Рамин Шихалиев, Солтан Гасымов, Хикмет Мамедов, Вугар Гурбанов и другие.

Архив Шоллера" был снят в жанре триллера в 2018 году, и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. В 1840-х годах они переселились в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положения в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Режиссер, автор сценария и продюсер фильма - Джалаладдин Гасымов. В ролях: Сабир Мамедов, Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, Матлаб Ардебилли и другие.

Обе картины удостоены около сорока призов международных кинофестивалей в различных номинациях.

(Автор: Вугар Иманов)