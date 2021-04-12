В Москве состоялся показ фильма Шамиля Алиева "Степняк", удостоенного многих международных наград (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова в рамках проекта медиа "Вечер" состоялись показ и обсуждение фильма азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Степняк", сообщили Trend Life организаторы проекта.

Организаторы проекта медиа "Вечер" – студенты творческих вузов. В частности, студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, Высшей школы экономики и т.д., среди которых Олеся Оверчук, Сережа Занчевский, Маша Рыкова, Полина Тимофеева и Валерия Великодная.

"Наша главная цель – познакомить как можно больше людей с произведениями кинематографа стран Азии и Африки. Основной вектор нашего киносообщества будет направлен не на "громкие" кассовые фильмы, а на малобюджетное и независимое кино. Мы считаем, что мир не западоцентричен, и что культура Востока, в частности, кинематограф, занимает не менее важное место. Мы будем устраивать ежемесячные показы и обсуждения просмотренных фильмов, публиковать в соцсетях (https://instagram.com/vechercinema?igshid=aiyagvwf7oz5) соответствующие материалы", - говорится в сообщении.

Фильм "Степняк" удостоен около 60 призов и наград более 90 международных кинофестивалей и форумов. Снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Это минималистическая картина о двух соприкасающихся реальностях: современной и древней, архаической. Сюжет: Молодой Степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца молодой Степняк знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни...

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Вюсал Мехралиев, Саломе Демуриа (Грузия) и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)