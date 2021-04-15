История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 15 апреля 2021 11:24 (UTC+04:00)
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Года Низами Гянджеви и 880-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя представляем читателям Trend Life материал о создании фильма "Сказание о любви" (азерб. Leyli və Məcnun), снятого по мотивам произведений Низами и Физули "Лейли и Меджнун". В этом году картина отмечает 60-летний юбилей.

Фильм был снят Лятифом Сафаровым по сценарию Энвера Мамедханлы в 1961 году. Фильм посвящён жизни двух любящих людей – Лейли и Меджнун – и их трагической судьбе.

Гейс, сын могущественного шейха Амири, полюбил Лейли, девушку из другого рода, единственную дочь шейха Хашими. Соплеменники назвали Гейса безумцем – "Меджнуном". Каждую ночь Гейс исчезал куда-то, а утром снова возвращался в становище, целый день вздыхал и писал стихи. Узнав о любви сына к Лейли, Амири отправился к шейху Хашими. Но отец Лейли сказал, что если он выдаст дочь замуж за Меджнуна, проклятье падёт на его род, ибо писать стихи – безумство. Шейх Амири должен надеть на руки своего сына цепи и отвести его в Мекку, в священную Каабу, чтобы Меджнун поцеловал там святой камень, и если разум его исцелится, Хашими отдаст за него Лейли. Но шейх Хашими не сдержал своего слова и насильно выдал Лейли замуж за Ибн-Салама. Друг Гейса отважный Нофель поклялся, что поможет ему соединиться с возлюбленной или сам погибнет на поле боя. В битве между войсками шейха Хашими и войсками Нофеля Гейс понял весь ужас крови и смерти, умолил Нофеля прекратить войну и восстановить мир между племенами. Друзья в недоумении покинули Меджнуна. Одинокий и чуждый всем, Гейс ушёл от своего племени в пустыню и там в одиночестве слагал стихи в честь Лейли, мечтая хоть один раз увидеть её. Однажды в пустыне от каравана отбился верблюд с паланкином, в котором лежала тяжело больная женщина. Гейс помог вывести верблюда на караванный путь. Неожиданно он узнал, что в паланкине была овдовевшая Лейли. Нарушив обычай, по которому вдова не может два года показываться на людях, Лейли встретилась с Меджнуном и умерла на его руках. В пустыне, на перекрёстке дорог, остались две могилы.

В главной роли Гейса (Меджнуна) сыграл очень популярный 34-летний актер Нодар Шашигоглу, который снялся уже в 10 картинах – среди них Михайло в фильме "На дальних берегах". Несмотря на славу и последующие успешные роли в фильмах, именно этот образ Нодар Шашигоглу считал лучшим в своей кинокарьере. Более того, именно благодаря этой роли он был приглашен в старейший национальный театр России – знаменитую Александринку, где выступал около 15 лет.

Из воспоминаний народного артиста Азербайджана Нодара Шашигоглу: "Образ Межднуна очень люблю и счастлив, что именно мне посчастливилось сыграть его, считаю его лучшим в кино. Гармония поэзии Физули и Низами в прекрасной драматургии Энвера Мамедханлы и тонкой режиссуре Лятифа Сафарова привели к созданию такого глубокого образа Гейса (Межднуна), раскрыли его как личность, и показали истинную сущность любви, философскую – не сумасшедшую. Фильм также раскрывает тему ущемления прав женщин на древнем Востоке. К тому же, фильм был снят первоначально на русском языке и, наконец, я сам смог озвучить своего героя. Бесспорно, благодарен Али Зейналову, что он великолепно озвучил мои роли на азербайджанском языке. Но когда актер сам озвучивает свои роли, получается эффектнее".

Кстати, в этот период Нодар Шашигоглу влюбился в замужнюю женщину (супругу известного бакинского фотографа), которая также была к нему неравнодушна. Неизвестно, как развивались события между ними, но именно эти чувства он постарался отразить в фильме, признавался позднее актер, который в жизни вовсе и не был таким однолюбом, как Меджнун, и только по официальной версии четыре раза создавал семьи.

Сыгравшая Лейли 26-летняя Кима Мамедова имела азербайджанские корни, была выпускницей вокального отделения Московского музыкального училища. До этого снялась всего в одной картине – небольшой роли в фильме "Настоящий друг", где в главной роли также сыграл Нодар Шашигоглу. В принципе Кима не была профессиональной актрисой, тем не менее, сыграла еще в двух картинах "Азербайджанфильма" – "Телефонистка" (опять с участием Нодара Шашигоглу) и "Красавицей я не была", а также на Литовской киностудии – "Это сладкое слово – свобода!". По некоторым данным, 86-летняя Кима Мамедова живет в Москве, является руководителем Сокольнического фонда "Мемориал".

В поэме Низами "Лейли и Меджнун" говорится и о другом влюбленном безумце, чистой души и слагавшим стихи Зейде, который любил Зейнаб. Зейд был беден, а родители Зейнаб – богаты. Зейд посватался к Зейнаб и получил отказ. В горе он слагает стихи Зейнаб, которую держат взаперти и отдают замуж за богатого. Зейд, подобно Меджнуну, приходит в безумное отчаяние… Лейли узнает об этом, призывает Зейда к себе, угощает. Затем он становится посредником между Лейли и Меджнуном, передавая их послания друг другу, а когда они умирают, часто посещает их могилы. А однажды Зейд видит счастливых Лейли и Меджнун в раю. Он слагает повесть об их любви и всем ее рассказывает. От него эта повесть и распространилась по миру...

Зейнаб сыграла 18 летняя Фирангиз Гурбанова, дочь известного актера театра и кино Агададаша Гурбанова впоследствии выпускница Государственного художественного училища им. А. Азимзаде, художественного факультета ВГИКа, художник-постановщик фильмов, режиссёр и художник анимационного кино, профессор Государственной академии художеств, руководитель анимационной студии Birlik, заслуженный деятель искусств Азербайджана.

Фирангиз Гурбанова рассказалал Trend Life: "Я только окончила школу, и мой отец, видимо, видел мои актерские таланты и решил проверить, взяв на кинопробы этого фильма. Тогда Бакинская киностудия находилась напротив Дома правительства. Я и не мечтала стать актрисой, меня всегда тянуло в художественную сферу, но первую же кинопробу прошла удачно и была утверждена на роль. С детства отец нас с сестрой часто брал на театральные спектакли, и сцена для меня не было удивительной, поэтому и перед кинокамерой не робела. На съемочной площадке я была очень юная, и для меня Нодар Шашигоглу и Кима Мамедова казались очень взрослыми. Хотя, честно говоря, и для воплощения этих образов актеры казались очень взрослыми, так как по произведению Лейли и Меджнун – юные. И меня, совсем еще юную, для роли Зейнаб загримировали возрастом старше, чтобы особо не выделяться от главных героев. Но это было задумкой Лятифа Сафарова. И что самое интересное, своего оппонента Зейда, которого сыграл известный актер Гюндуз Аббасов, я видела только на съемочной площадке, когда говорили "Мотор!". Даже предварительно не встречались и не обсуждали, как будем играть. Мы знали слова и просто играли… Лятиф Сафаров был очень удивительный человек, и в то же время неразговорчивый, немного в себе и замкнутый, казался одиноким, хотя была семья, супругой была известная Шовкет Алекберова, но великолепно знал свое дело и был успешен в творчестве".

Съемки арабской пустыни проходили в Девечи (ныне Шабран), где были пески, равнины, небольшие горы и барханы, созданы большие декорации. Кстати, Девечи в переводе с азербайджанского означает "верблюдовод". Но сегодня здесь верблюдов не встретишь, хотя в свое время этот город был одной из главных остановок больших караванов. Расположен он в северо-восточной части Большого Кавказского хребта. А часть съемок прошла в Ичери шехер и на киностудии.

На съемочной площадке режиссер от актеров требовал только быть абсолютно свободными и всецело показать свой потенциал. Для съемок было также привлечено множество лошадей, верблюдов, построены декорации, прошли массовые сцены, том числе боевые. Поэтому блестящей также была работа оператора Арифа Нариманбекова, художника-постановщика Джабраила Азимова, который специально для этого побывал в одной из арабских стран, и художника по костюмам Бадуры Афганлы. И, бесспорно, отметим музыку великого Гара Гараева, игру замечательных актеров: Рафига Тагиева, Наджибы Меликовой, Али Зейналова, Алескера Алекберова, Агасадыха Герайбейли, Адиля Искендерова, Мамедрзы Шейхзаманова и других. А история "Лейли и Меджнун" остается вечной темой любви….

(Автор: Вугар Иманов)

История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
История любви в пустыне Девечи. Воспоминания Фирангиз Гурбановой, лучшая роль Нодара Шашигоглу (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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