В Баку состоится встреча с детской писательницей Солмаз Амановой

БАКУ /Trend Life/ - Республиканская детская библиотека имени Ф.Кочарли в рамках проекта "Qonağım ol" (Будь моим гостем) проведет онлайн-встречу с известной азербайджанской детской писательницей, профессором Солмаз Амановой, чьи книги получили заслуженное признание не только в нашей стране, но и за рубежом, сообщает Trend Life.

Онлайн-встреча с Солмаз Амановой состоится 16 апреля.

Цели мероприятия "Qonağım ol" – представить читателям новые книги известных литераторов, познакомить с их творчеством, еще раз подчеркнуть роль библиотек в развитии интеллектуального уровня детей и т.д.

В ходе встречи Солмаз Аманова ответит на вопросы читателей и расскажет о своих произведениях.

Отметим, что Солмаз Аманова - автор более 50 книг. Ее книга "Приключение Ильми" – это полноценная обучающая программа, помогающая ребенку выучить алфавит. Ее сказки "Волшебное зерно", "Три брата", "Ноготки", "Хурджун" хорошо знакомы юным азербайджанским читателям.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)