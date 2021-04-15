"Азербайджанфильм" оснащен оборудованием стран крупнейших кинопроизводителей
БАКУ /Trend Life/ - Спустя почти 40 лет обновлена техническая база киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.
Благодаря техническому оборудованию, предоставленному компаниями ARRI (Германия), Matthews Studio Equipment (США) и Manfrotto (Италия), можно будет параллельно снимать два полнометражных и два документальных фильма. Однако, миссия киностудии увеличить это число до трех.
Приобретенное оборудование отвечает последним стандартам кинопроизводства. Отметим, что заказы на оборудование продолжаются.
(Автор: Джани Бабаева)
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