"Азербайджанфильм" оснащен оборудованием стран крупнейших кинопроизводителей

БАКУ /Trend Life/ - Спустя почти 40 лет обновлена техническая база киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

Благодаря техническому оборудованию, предоставленному компаниями ARRI (Германия), Matthews Studio Equipment (США) и Manfrotto (Италия), можно будет параллельно снимать два полнометражных и два документальных фильма. Однако, миссия киностудии увеличить это число до трех.

Приобретенное оборудование отвечает последним стандартам кинопроизводства. Отметим, что заказы на оборудование продолжаются.

(Автор: Джани Бабаева)