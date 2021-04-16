Актеры всегда верили Эльдару Гулиеву, что было очень важно для творчества - Эльшан Рустамов

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская культура понесла большую утрату со смертью выдающегося кинорежиссера и сценариста Эльдар Гулиева, и считаю себя счастливым человеком, которому было суждено работать рядом с такой личностью, сказал сегодня Trend Life известный актер театра и кино, заслуженный артист Эльшан Рустамов.

После продолжительной болезни на 81 году жизни 16 апреля скончался прославленный кинорежиссер и сценарист, народный артист Азербайджана Эльдар Гулиев.

"Мне посчастливилось принимать участие в проектах Эльдара Гулиева. Роли в фильмах "Как прекрасен этот мир" (1999) и "Стамбульский рейс" (2010) сыграли значимую роль в моей кинематографической жизни, позволили работать вместе с мастерами, узнавать много нового и интересного. Я также озвучивал его документальные картины, принимал участие в созданной им экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", где делился опытом с молодыми кинематографистами. Эльдар Гулиев был настоящим мастером своего дела, профессионалом, очень серьезным режиссёром, у которого на съемочной площадке всегда была строгая дисциплина, при этом, каждый знал свою работу, и актеры ясно осознавали поставленные режиссером задачи и его видение картины. Причем, у него была такая особенность – четко и в конкретный момент говорил актеру, что и как и делать, при этом раскрывая творческую харизму роли и самого актера. Актеры всегда верили Эльдару Гулиеву, что было очень важно для творческого процесса", - сказал Эльшан Рустамов

Эльдар Гулиев родился 18 января 1941 года в Баку в семье известного композитора Тофига Гулиева. В 1960-1966-х годах учился на режиссёрском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии на курсе Сергея Герасимова. После окончания института работал на киностудии "Азербайджанфильм". Впервые серьёзно заявил о себе в 1969 году выходом фильма "В этом южном городе". В своих фильмах 70-х годов Гулиев в основном исследует тему становления характеров молодого поколения. В 1977 году за фильм "Бухта Радости" получил Государственную премию Азербайджана. В 1983 был удостоен приза Всесоюзного кинофестиваля за фильм "Низами". В 1987 - стал руководителем экспериментальной молодёжной творческой студии "Дебют", где передавал свои знания и опыт молодым кинематографистам. Зрители с особой теплотой относятся к работам Мастера, среди которых такие фильмы как "В этом южном городе", "Главное интервью", "Счастья вам, девочки!", "Бухта Радости", "Бабек", "Низами", "Записки дервиша" и многие другие.

Эльдар Гулиев - лауреат Госпремии, кавалер государственных орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал", профессор кафедры кино Азербайджанского государственного университета культуры и искусства, секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

(Автор: Вугар Иманов)