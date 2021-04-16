В моей жизни появилась пустота, которую ничем не заполнишь – Натиг Расулзаде о кончине Эльдара Гулиева

БАКУ /Trend Life/ - В моей жизни появилась пустота, которую ничем не заполнишь. Мы с Эльдаром Гулиевым были близкими друзьями, и несколько раз пересекались по работе, мне очень тяжело и горько говорить о его кончине. Об этом Trend Life сказал народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Натиг Расулзаде.

Напомним, что прославленный кинорежиссер и сценарист, народный артист Азербайджана Эльдар Гулиев скончался сегодня на 81 году жизни после продолжительной болезни.

Натиг Расулзаде подчеркнул, что уход Эльдара Гулиева – большая утрата, он был настоящим человеком, и в высшей степени профессионалом.

"Эльдар Гулиев был талантливейшим режиссером, настоящим Мастером своего дела. Свой знаковый фильм "В одном южном городе" он снял еще будучи молодым режиссером. В то время была большая цензура, к фильму отнеслись неоднозначно. Но благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву фильм выпустили. Картина была встречена с огромным интересом. Этот фильм стал одним из ключевых в истории отечественного кинематографа", - сказал народный писатель.

Натиг Расулзаде отмечает, что Эльдар Гулиев внес большой вклад в сферу кино, и является знаковой личностью азербайджанского кинематографа.

"Эльдар снимал очень значительные, глубокие фильмы. Я рад, что причастен к созданию двух из них. Я написал сценарий к его фильмам "Заложник" и "Как прекрасен этот мир". В планах у нас была еще одна работа. Пару лет назад на стадии идеи мы делали наброски для кинопроекта. Идея фильма заключалась в повествовании о молодом человеке, искавшем свой путь в жизни. Где-то он терял, где-то находил... В этой идее многое было из личной жизни Эльдара Гулиева, а я ему предлагал что-то из моего личного опыта… Да, работу над фильмом мы так и не начали, самочувствие Эльдара не позволило, но тем не менее творческое общение с ним было для меня огромным удовольствием", - сказал народный писатель.

Вспоминая совместную работу с кинорежиссером над фильмом "Заложник", Натиг Расулзаде отмечает, что этот фильм некоторыми был принят неоднозначно. В картине мужа героини похищают и убивают армяне, а когда она сталкивается с армянским заложником, лишь выпроваживает его из деревни, сказав "Убирайся!".

"Мы, авторы фильма, объясняли, что нам не нужны смерти, нам нужно, чтобы они убрались с нашей земли. В ходе 44-дневной войны мы освободили свои исконные земли. Эльдар Гулиев это предвидел…" - сказал народный писатель.

Говоря о человеческих качествах Эльдара Гулиева, Натиг Расулзаде подчеркивает, что он был глубоко порядочным человеком, и это была его отличительная черта.

"С кончиной Эльдара Гулиева лично в моей жизни появилась пустота, которую ничем не заполнишь. Когда уходят близкие друзья, истинные таланты - а Эльдар был человеком большого таланта, ощущаешь пустоту. Уверен, что память об Эльдаре Гулиеве всегда будет жить в сердцах зрителей, поклонников его творчества", - добавил Натиг Расулзаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)