Национальной библиотеке Азербайджана переданы в дар книги на китайском языке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Национальная библиотека Азербайджана в рамках сотрудничества с Национальной библиотекой Китая осуществляет обмен книгами и ресурсами в библиотечно-информационной сфере, а также в области организации экспозиций.

В этих целях посольство Китая в Баку передало в дар Национальной библиотеке Азербайджана 243 книги на английском и китайском языках, пять книг на русском языке, девять DVD-дисков на английском языке и три DVD-диска на русском языке, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт библиотеки.

Книги находятся в постоянном уголке Китая в Зале международного сотрудничества Национальной библиотеки Азербайджана и в Коллекции зарубежной литературы.

В этом уголке представлены книги о культуре, литературе, истории, экономике, архитектуре, живописи, искусстве и технологиях Китая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)