Познаем наше исламское наследие: комплекс «Имамзаде» в Гяндже (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана приступило к реализации проекта «İslam irsimizi tanıyaq» (Познаем наше исламское наследие), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В рамках проекта будут подготовлены и представлены короткометражные видеоролики о памятниках исламской культуры. Первый подготовленный видеоролик посвящен религиозному комплексу «Имамзаде» в Гяндже.

«Имамзаде» расположен в семи километрах от Гянджи, на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника. Вокруг кирпичной гробницы создан религиозный комплекс, состоящий из небольших мечетей, домов типа караван-сарая, арок и вспомогательных зданий, окруженных каменными и кирпичными заборами.

Внутри комплекса находится гробница, известная как «Голубой купол», «Голубая мечеть» или «Голубой Имам». В мавзолее, считающимся одним из самых ценных архитектурных памятников нашей страны, похоронен сын пятого имама Мухаммеда Багира – Ибрагим.

Место поклонения, которое в разное время подвергалось разрушению, с 1946 года действует как святыня «Имамзаде». В последующие годы, особенно в период, когда Азербайджаном руководил общенациональный лидер Гейдар Алиев, в комплексе, как в историческом памятнике, проводились ремонтно-реставрационные работы. В советское время это было единственное святилище, прошедшее официальную государственную регистрацию. Этот религиозный памятник, подтверждая древность Гянджи, одновременно демонстрирует значимость города в исламском мире.

По указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который всегда уделял большое внимание полной реставрации религиозно-исторических памятников страны и сохранению их для грядущих поколений, в 2010-2015 годах в комплексе «Имамзаде» были проведены работы по капитальному ремонту и реконструкции.

Напомним, что ранее Министерством культуры Азербайджана был реализован проект «Xristian irsimizi tanıyaq» (Познаем наше христианское наследие), в рамках которого были представлены видеоролики об охраняемых государством церквях и других находящихся в Азербайджане храмах и святынях, относящихся к христианской религии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)