Военные фоторепортеры Второй Карабахской войны поделились воспоминаниями: Услышав звук мины, у тебя есть несколько секунд... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук открылась фотовыставка "Государственный терроризм Армении в объективе азербайджанских фотографов", сообщает Trend Life.

Фотоэкспозиция подготовлена в рамках выставки "Карабах - вдохновение всех желаний", посвященной 44-дневной Отечественной войне.

На мероприятии рассказав о значимости выставки, директор музея, академик Наиля Велиханлы, председатель Объединения фотографов Азербайджана (ОФА) Мирнаиб Гасаноглу отметили, что цель проекта - привлечь внимание общественности и зарубежных гостей к исторической значимости представленных фотографий. Было отмечено, что представленные на фотовыставке работы будут переданы в Фонд документальных источников Национального музея истории Азербайджана, и храниться как постоянные экспонаты.

В экспозиции представлено более 50 фотографий, сделанных Эльгюном Гянджимсоем, Азизом Керимовым, Фамилем Махмудбейли, Илькином Салифовым, Майей Багировой, Мирнаибом Гасаноглу, Вели Шукюрзаде. Поддержку музею в сборе фотографий оказал председатель ОФА Мирнаиб Гасаноглу.

Наряду с фотоработами на выставке представлены остатки ракет, снарядов и мин, предоставленных Агентством по разминированию Азербайджанской Республики, которые дополняют экспозицию.

Фотовыставка состоит из двух частей, в первой - представлены фотографии, на которых запечатлены последствия разрушений, нанесенных ракетами и снарядами, выпущенными армянской армией по городам и селам Азербайджана в период военных действий.

Потерпев поражение на передовой, военно-политическое руководство Армении прибегло к терроризму - излюбленному оружию армянских националистов. Таким образом, подтвержден факт, что Армения - страна, где терроризм стал элементом государственной политики.

Посетителей выставки не оставят равнодушными работы фотографов, снимавших военные преступления армян в Гяндже, Барде, Тартаре, Агдаме и других районах Республики.

Во второй части выставки представлены работы азербайджанских фотографов, побывавших на освобожденных территориях, увидевших армянский терроризм собственными глазами. Фотографии, сделанные вовремя или сразу после боевой операции, делают их неоценимым историческим источником.

Фотограф Фамиль Махмудбейли вел съемки в Барде, Тартаре, Агдаме, а также снимал события в Гяндже.

"Мы понимали, что подвергаем свои жизни опасности, поэтому, конечно, чувство страха было, думаю, оно присутствует у всех военных фоторепортеров. Ведь в боях применялась тяжелое артиллерийское орудие. Услышав звук приближающейся мины, у тебя есть несколько секунд времени, чтобы лечь на землю, но и тут, не знаешь, куда упадет снаряд, настигнет он тебя, или нет…

Нам важно было снять такие кадры, чтобы потом эти фотографии увидел каждый, чтобы их увидели во всем мире, и узнали правду", - отмечает фотограф.

Фамиль Махмудбейли запечатлел и ужасы, когда ВС Армении подвергли ударам райцентр Барды – многолюдную территорию, где расположены торговые объекты.

"Когда произошли события в Барде, я был недалеко – находился в отеле, обрабатывал фотографии. От взрыва задрожали стекла, в этот момент я услышал крик работниц отеля. Вначале не знал - помогать им, или бежать на место происшествия. Помог сотрудницам отеля, укрыв их в безопасном месте, и тут же пошел на место пришествия…", - вспоминает Махмудбейли.

Большую часть фотографий, представленных на выставке, председатель ОФА Мирнаиб Гасаноглу сделал уже после Победы Азербайджана в Отечественной войне, когда посетил освобожденные территории.

"Возникало странное чувство, ты бываешь в разных деревнях, но не ощущаешь, что они меняются, ведь везде одинаковые разрушения, от зданий остались только стены... Но для меня самым важным моментом стала поездка в город Шуша. Я раньше никогда там не был, но для каждого азербайджанца Шуша имеет большое значение.

Будучи еще студентом, посещал город Физули, это был 1986 год, у меня даже есть фотография около памятника. Вернувшись туда после освобождения от оккупации, увидел лишь обломки памятника, там все в руинах", - сказал Гасаноглу.

По словам фотографа Азиза Керимова ,его задачей была показать правду о военных действиях, о том, что ВС Армении обстреливают гражданское население, мирные города, что от этих атак гибнут женщины, дети старики…

"Помню трагический момент гибели маленькой девочки в селе Гараюсифли Бардинского района. Армянские вооруженные силы обстреляли село запрещенными кассетными ракетами, и снаряд попал в маленькую девочку. Ее отец не мог поверить в смерть своего ребенка…. Я был на похоронах, фотография , сделанная там, представлена на выставке", - рассказал Керимов, который на протяжении 40 дней фиксировал события Второй Карабахской войны.

Отметим, что фотовыставка организована в соответствии с требованиями карантина, вход на нее свободный.

(Автор: Джани Бабаева)