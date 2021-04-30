Планета Исфара Сарабского – азербайджанский музыкант выпустил первый альбом на всемирно известном лейбле (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, пианист, композитор и аранжировщик Исфар Сарабский выпустил первый альбом на лейбле Warner Music Group, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Альбом Planet Исфара Сарабского, записанный в сотрудничестве с всемирно известной компанией Warner Music Group, вышел в свет в Международный день джаза, который отмечается 30 апреля.

"Альбом называется Planet, потому что он суммирует мои чувства и взгляды на нашу вселенную. Я размышляю о людях и событиях последних лет, которые повлияли на всех нас, и о новых ситуациях, с которыми нам приходится иметь дело, как способ вступить в диалог с моими слушателями", - отмечает Сарабский.

Warner Music Group - третий по величине концерн и семейство студий грамзаписи, входящих в "большую тройку компаний звукозаписи". Сарабский заключил контракт с Warner Music Group в декабре 2019 года на издание двух альбомов – в жанре электронной музыки и джаза. Также по контракту предусматривается возможность выпуска дополнительных проектов и альбомов.

"Для меня музыка — это диалог душ. Пробуждение глубоких человеческих чувств - самая важная причина для меня создавать музыку. Моя любимая форма этой концепции диалога - метрическая мелодическая свобода джаза. Джаз действительно помогает найти более глубокие, мелкие, но важные детали души. Это своего рода код, который не всегда можно расшифровать, но он имеет уникальную форму. Вот почему я действительно хотел обозначить свой дебютный альбом Planet как джазовый альбом", - подчеркивает заслуженный артист.

Отметим, что Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазовым музыкантом и музыкантом, работающим в жанре электронной музыки, подписавшим бизнес-контракт с Warner Music Group.

(Автор: Джани Бабаева )