Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная удостоена "Золотого диплома" в России

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, ведущая актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Людмила Духовная удостоена "Золотого диплома" за участие в международном проекте "Театр. Коллекция сокровищ", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Международный проект был инициирован сетевым российским изданием "Медиа проект АRТИСТ". В его рамках актеры разных стран рассказали о своих театральных раритетах, которые они хранят на протяжении многих лет.

Людмила Духовная рассказала о зонте, который ей подарила народная артистка Азербайджана Ксения Бабичева с пожеланием когда-нибудь сыграть роль Раневской в спектакле по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад".

Рассказывая о раритете, Духовная отметила, что зонту больше 100 лет. Актриса также призналась, что в Бакинской русдраме существует традиция - дарить своим преемникам дорогие сердцу вещи.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)