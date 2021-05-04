Басгал для детей – литературное путешествие с Бахрамом Багирзаде

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде "Басгал для детей", сообщает Trend Life.

В книги автор рассказывает юным читателям об одном из самых красивых поселков Азербайджана - Басгале. С помощью издания читатели познакомятся с древней историей и уникальными памятниками архитектуры Басгала. А также узнают много нового про азербайджанский национальный женский платок кялагаи, ведь именно Басгал много веков является центром по изготовлению кялагаи.

Басгал – поселок в Исмаиллинском районе Азербайджана. С древнейших времен Басгал являлся центром ремесленного производства, известен своим шёлкоткачеством, производством национальных женских шёлковых платков - кялагаи, в частности, до нас дошли станки, на которых в древности ткали шёлк. Здесь работают несколько ковроткацких цехов.

Напомним, что традиционное искусство изготовления и ношения женского шелкового головного платка кялагаи и его символики 26 ноября 2014 года включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.

Ранее им были выпущены издания, посвященные композитору Гара Гараеву, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, футбольному арбитру Тофику Бахрамову. Среди его книг - "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Мекка для детей", "Карабах - это Азербайджан!" для детей", "Христианские храмы Азербайджана" для детей", "Низами Гянджеви для детей" и другие.

(Автор: Джани Бабаева)