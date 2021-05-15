Объявлены сроки проведения фестиваля "ЖАРА 2022" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Объявлены сроки проведения Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2022", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

"Стали известны даты "ЖАРЫ 2022 ", которая пройдёт в Баку на берегу Каспийского моря. Ждём вас с 27 по 31 июля!" - отмечено на официальной странице фестиваля.

Напомним, что в текущем году ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА" отметит свой первый юбилей в Москве, на территории комплекса "Лужники", с 23 по 27 июня.

"Ввиду ряда обстоятельств (прим. авт. - пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры) провести фестиваль в Баку в прошлом и нынешнем годах оказалось, к сожалению, невозможно. Чтобы не пропускать еще один год, я принял решение провести "ЖАРУ" в Москве", - сказал ранее организатор фестиваля, народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN).

Концепция фестиваля, традиционно проходившего на каспийском побережье в Баку, останется прежней. Зрителей ожидает пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие более 200 артистов из России и стран СНГ.

Ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и странах СНГ. Фестиваль запоминается яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой атмосферой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)