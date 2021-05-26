Российский успех азербайджанского драматурга: Однажды попав в эту струю, ты остаёшься в ней…

БАКУ /Trend Life/ - Произведения бакинского драматурга Исмаила Имана регулярно входят в шорт-листы российских творческих конкурсов. В этом году в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве уже состоялось несколько читок его новых пьес Big in Japan и «После Бали». Журналист межпарламентской группы дружбы Россия – Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева побеседовал с драматургом о его участии в российских театральных проектах.

– Исмаил, какое настроение подарили вам прошедшие в России читки?

– Отличное – это было познавательно и любопытно. Всегда интересно, как твой текст воспринимают зрители, в том числе в другой стране, в частности в России. На обе пьесы была хорошая критика, этот анализ дал мне новое понимание собственных текстов. Было очень приятно, когда известный российский театральный критик Павел Руднев включил мою пьесу Big in Japan в список лучших пьес сезона 2019–2020 годов. Такая авторитетная оценка даёт толчок к новому творчеству, побуждает работать дальше.

– Во всех недавних российских театральных проектах вам пришлось участвовать дистанционно? Как вы оцениваете этот опыт?

– Да, из-за пандемии я, к сожалению, не смог приехать на читки в Россию ни осенью прошлого года, ни в этом году. В большинстве случаев были организованы прямые трансляции – хотя бы удалённо мне удалось и посмотреть читки и поучаствовать в обсуждениях текстов. Конечно, живое общение это не заменит, и я надеюсь, что в будущих мероприятиях мне удастся поучаствовать очно, когда пандемия закончится.

– Кто-нибудь из артистов недавних российских читок показался вам особенно интересным, органичным, точнее всего попавшим в характер персонажа?

– Да, на всех читках были очень хорошие артисты. Каждая читка по-разному раскрывает текст, акцентирует детали. Например, на московском фестивале современной драматургии «Любимовка» была отличная читка пьесы Big in Japan. С одним из актёров, Дмитрием Уросовым, мы после этого взаимно подписались в соцсетях, поблагодарили друг друга. Прекрасные ребята-актёры были и в Новосибирске. После читки они по обычной почте прислали мне в Баку распечатку пьесы с добрыми пожеланиями, написанными от руки. В эпоху «виртуальности» и «удалённости» это было очень осязаемым и приятным фидбэком.

– Расскажите, пожалуйста, об истории создания вашей новой пьесы «После Бали».

– Эту пьесу я написал в прошлом году в рамках фабрики нарративного театра «Дисциплина», организованной новосибирским театром «Старый Дом». Я стал участником этой российской программы самым обычным порядком: увидел объявление у кого-то из друзей во френдленте, подал заявку и попал в список 11 авторов, отобранных для участия. В течение года мы слушали лекции наших кураторов, обсуждали сюжеты будущих пьес. Кураторы выбрали один из вариантов, которые я предложил, и так появилась на свет пьеса «После Бали».

– Комфортно ли вам работается в рамках российских творческих проектов, можете ли вы порекомендовать этот опыт азербайджанским коллегам?

– Мне работается очень комфортно. Я пишу на русском языке, и это даёт мне доступ в российское творческое пространство. Как мне кажется, сейчас в России расцвет драматургических конкурсов, объединяющих русскоязычных авторов из разных стран. Эти конкурсы очень авторитетны, и если текст действительно хороший, он обязательно найдёт какое-то дальнейшее воплощение в виде читок, а при удачном стечении обстоятельств – и в виде постановок.

– Что прежде всего привлекает вас в театральной России? Что даёт участие в российских творческих фестивалях и конкурсах? Какие из недавних вам сильнее других запомнились?

– Запомнилась мне, конечно, «Любимовка» – это авторитетный фестиваль молодой драматургии. Я давно хотел туда попасть, и вот, наконец, в сентябре прошлого года поучаствовал в этом фестивале с пьесой Big in Japan. Это было очень яркое впечатление. Удачной и результативной получилась и «Дисциплина» у новосибирцев. Мне хотелось бы, чтобы мои пьесы ставились в России – это большое театральное пространство, где даже вне Питера и Москвы есть много достойных театральных площадок. Хотелось бы быть актуальным для российского зрителя.

– В разгар карантина вы продолжали общаться с российскими коллегами в Зуме в процессе создания пьесы и подготовки к читкам. Какие-то интересные и перспективные творческие контакты появились у вас в России за последнее время?

– Таких контактов у меня немало, многих российских авторов я знаю давно, в том числе и в реале, – по читкам, фестивалям и конкурсам. Например, на «Дисциплине» в числе авторов были Марина Крапивина и Дмитрий Богославский, с которыми я знаком уже много лет. Одна из главных ценностей фестивалей и конкурсов – это общение с новыми людьми. Однажды попав в эту струю, ты остаёшься в ней, хорошо ориентируешься и всех знаешь. Это очень полезно, ведь ты устанавливаешь приятные дружеские контакты, узнаёшь что-то новое, получаешь творческую подпитку. Пандемия затруднила, но не отменила эти контакты. Конечно, живое общение всегда предпочтительнее, но я поддерживаю связь и удалённо. Тем более что динамичная современная жизнь часто вынуждает общаться буквально на ходу.

– Название вашей пьесы «После Бали» недаром перекликается с названием рассказа Льва Толстого «После бала», где молодой герой также сталкивается с невозможностью принять нравы семьи своей любимой?

– Да, в названии действительно есть отсылка к Толстому. Когда я уже выстроил в голове сюжет пьесы, то понял, что история похожа на его рассказ. После этого появилось и название пьесы, и, собственно, упоминание отпуска на Бали. Я внедрил его сознательно и, как мне кажется, получилось органично.

– Вы говорили, что стремитесь создавать универсальные истории, интересные зрителю в любой точке мира, но всё же действия ваших пьес происходят в Азербайджане, и российские зрители отмечают, как завораживают и восхищают их живые детали повседневной жизни Баку.

– Да, есть универсальные истории, которые понятны всем, без привязки к географии, и мне хочется рассказывать именно такие. Пандемия показала, что все мы, люди, в основе одинаковы. У нас общие страхи, проблемы, желания и надежды. Нам одинаково не хватает объятий и путешествий. Конечно, в моих пьесах есть детали, которые присущи моей стране – Азербайджану. Но это дополнительно раскрывает текст, а не мешает его восприятию и пониманию.

– На российских читках вашим пьесам предрекают счастливую сценическую судьбу и в Азербайджане, и в России. Есть ли уже какие-то перспективы постановки ваших новых пьес, или пандемия пока не позволяет строить подобных планов?

– Пандемия задержала одну мою премьеру – ещё год назад в ТЮЗе должен был выйти на азербайджанском языке спектакль по моей пьесе «Грязная маленькая тварь» на актуальную для любой страны тему буллинга в школе. Сейчас мы ждём, когда стабильно заработают театры, и, надеюсь, тогда постановки по моим пьесам обязательно выйдут.

– Какие пьесы или сценарии сейчас у вас в работе или в планах?

– Обычно действие моих пьес происходит в Азербайджане. Сейчас я подумываю написать пьесу, действие которой происходило бы в России – так она могла бы стать более привлекательной для российских театров. Возможно, там будут и герои-азербайджанцы, например, живущие в Москве. Написание чего-то, основанного на российской почве, могло бы стать интересным экспериментом. В этом прелесть работы автора – ты всегда изучаешь что-то новое.