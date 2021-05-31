Он углем нарисовал портрет сестры. Азербайджанский юноша признан самым талантливым в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 18 летний выпускник этого года Измирского государственного лицея искусств имени Ишылая Сайгына Орхан Оруджев занял первое место в 19-м Турецком национальном конкурсе изобразительного искусства, который проводится İzmir Özəl Türk Kolleci, сообщил Trend Life его отец, художник-аниматор и орнаменталист, автор известного проекта Tartoniks Эльчин Оруджев.

Конкурс проводился по смешанным видам изобразительного искусства и направлен на выявление юных талантов. Орхан Оруджев представил жюри две работы, среди которых был портрет сестры 15-летней Лейлы, нарисованный углем на полотне 35×50 см.

"На конкурс было представлено 872 работы из 81 региона Турции, воспитанников лицеев и колледжей страны. И для меня огромная радость, что сын был признан лучшим. Для нас большая честь, что достойно представляем Азербайджан в братской стране", – отметил Эльчин Оруджев.

Семья Оруджевых родом из Нахчыванской Автономной Республики. На протяжении многих лет семья жила в Харькове (Украина), Орхан учился в кружках изобразительного искусства и анимаций Харькова. А в 2013 году даже принимал участие в проекте финского аниматора Майки Кантола "Дитятко", который получил приз на международном кинофестивале Украины. С 2014 года семья живет в Измире. Во время учебы в Измирском государственном лицее искусств Орхан неоднократно становился лауреатом различных конкурсов. Дед Орхана – Сабир Мамедов является известным художником Нахчывана. Орхан собирается в этом году поступить в один из университетом Турции для получения образования в сфере анимационного искусства. Его сестра Лейла учится в музыкальном лицее Измирской государственной консерватории. Эльчин Оруджев родился 29 октября 1969 года в Нахчыване. Учился в Академии железнодорожного транспорта в Харькове, в Харьковском национальном университете имени Каразина, окончив два факультета - "Бизнес и менеджмент" и "Социология". В Украине он и создал свой проект "Несуществующие существа", или "Тартоники" (анимационное название), который вошел не только в учебную программу Харьковской государственной академии дизайна и искусств, но и в книгу "Национальный реестр рекордов Украины - 2016". Причем, Эльчин стал первым азербайджанцем, который вошел в историю рекордов Украины. Он отличился в номинации "Самая большая коллекция анимационных персонажей, созданных одним человеком" (509). Ныне их число превысило тысячу. Причем каждый персонаж имеет свое имя. СМИ назвали его азербайджанским Уолтом Диснеем.

(Автор: Вугар Иманов)