"Золотые дети" Азербайджана провели праздничный концерт (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Лауреаты премии Azerbaijan Golden Kids Awards (Золотые дети Азербайджана) провели в соцсети праздничный концерт, посвященный Международному дню защиты детей – 1 июня, сообщила Trend Life руководитель департамента культуры Общественного объединения волонтеров Азербайджана (Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi) Ульвия Бабирли

"В связи с пандемией коронавируса в этом году не удалось провести торжественную церемонию награждения. Но мы решили собрать вместе лауреатов премии различных лет и провести онлайн-концерт", - отметила организатор концерта.

Главная цель Azerbaijan Golden Kids Awards, который проводится с 2018 года, выявление талантов и создание возможностей для развития их потенциала. Среди номинаций – "Лучший вокалист", "Лучший исполнитель детских песен", "Лучший поп-исполнитель", "Лучший скрипач", "Лучший театральный актер", "Лучший детский клип" и другие.

Ведущей концерта была телеведущая Вюсаля Сеид, оператор-постановщик – Намиг Годжа, режиссер монтажа – Ильхам Мамедов. Ниже представлен короткий видео обзор праздничной программы.

(Автор: Вугар Иманов)