В Украине состоялись концерты, посвященные 103-летию Азербайджанской Демократической Республики (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В украинских городах Харькове и Днепре состоялись концерты, посвященные 103-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Trend Life.

Завершилось гастрольное турне «Диалог дружбы Украина – Азербайджан» Государственного оркестра «Киевская камерата» под руководством народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова, организованное посольством Азербайджана в Украине, почетным консульством в Харькове и Днепропетровской организацией Конгресса азербайджанцев Украины. В концертах прозвучали произведения азербайджанских, украинских и европейских композиторов, в том числе Уз.Гаджибекова, Г.Гараева, В.Адигезалова, Е.Станковича, Б.Бартока, Б.Бриттена, Я.Сибелиуса и А.Пьяцоллы.

Открывая вечер в новом роскошном зале Харьковской филармонии, почетный консул Азербайджана Афган Салманов, второй секретарь посольства в Украине Самир Аллахвердиев, вице-губернатор Харькова Роман Семенуха и вице-мэр города Светлана Горбунова-Рубан рассказали об истории Дня Республики Азербайджана, важности подобных мероприятий для культурных связей и развитии азербайджано-украинских отношений.

Важно отметить, что концерт в Харькове транслировался в прямом эфире на канале YouTube, что создало возможность миллионам соотечественникам во всем мире наблюдать за праздником азербайджанской культуры.

Выступая перед концертом в Днепре, посол Эльмира Ахундова отметила, что концерты, организованные по случаю знаменательной исторической даты, свидетельствуют о высоком уровне культурных связей между нашими странами и способствуют популяризации азербайджанской музыки в Украине. Дипломат подчеркнула, что отношения между Азербайджаном и Украиной развиваются в политической, экономической, научной, образовательной, культурной сферах, и обе страны являются стратегическими партнерами.

Об истории Дня Республики и важности популяризации азербайджанской национальной музыки рассказали председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшан Тагиев, глава ОКАУ в Днепропетровской области Наджаф Ахмедов и депутат области Гошгар Мухтаров.

Гастрольному турне сопутствовал огромный успех. Местная пресса широко освещала все мероприятия. На всех концертах восторженная публика горячо приветствовала маэстро Ялчина Адигезалова, тариста Орхана Зейналова и музыкантов оркестра «Киевская Камерата».

Отметим, что 28 мая 1918 года был принят Акт о независимости Азербайджана. В этот день была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане получили равные права, независимо от социального положения, пола, этнической и религиозной принадлежности. АДР стала первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщинам было предоставлено избирательное право. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года в результате оккупации Баку XI Красной армией большевиков республика пала. В 1991 году, после восстановления независимости Азербайджана, азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и добившееся успехов во всех сферах. День Республики – день восстановления государственной независимости – с 1990 года отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)