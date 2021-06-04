В Париже прошел арт-праздник - представлены работы азербайджанских детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В парижской галерее Beauté du matin Calme представлены работы воспитанников детской студии азербайджанской художницы Нармины Велиевой Colorful émotions, сообщила Trend Life заслуженный художник Азербайджана Асмер Нариманбекова.

Отметим, что выставка работ юных азербайджанских, грузинских и французских художников организована действующей во Франции Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова, основателем и руководителем которой является дочь прославленного мастера кисти - Асмер Нариманбекова.

Экспозиция посвящена памяти народного художника СССР и Азербайджана, обладателя высших наград независимого Азербайджана - орденов "Истиглал" и "Шараф" Тогрула Нариманбекова (7 августа 1930 – 2 июня 2013).

Азербайджан на выставке представляют Севиль Садыгова, Амина Гаджили, Нургюль Алиева, Магамед Амрахлы, Захра Ильдырымзаде, Захра Мамедзаде, Эмилия Искендер, Лейла Бабаева, Нармина Гурбанзаде, Нурджан Гурбанзаде, Зейнаб Мамедли, Незрин Рзаева, Меллисса Гулиева, Омар Алиев, Магомед Алиев, Грузию - Лина и Зура Адамия, Францию - Мариам и Рашель Айтимбетовы, Эндзо Калпалиев.

В рамках выставки также был организован мастер-класс, который провела Асмер Нариманбекова. Создавая свои работы, юные авторы вдохновились творчеством Тогрула Нариманбекова. Рисунки получились яркими и колоритными.

"Радует, что творчество Тогрула Нариманбекова вдохновляет совсем юных художников, учит их ценить и любить национальное искусство, развивает их интерес к живописи, знакомит с нашими национальными традициями. Тогрула Нариманбекова нет с нами, но память о нем живет", - сказала Асмер Нариманбекова.

Она также рассказала, что в парижской галерее Beauté du matin Calme проходит персональная выставка юной азербайджанской художницы Сузан Исаевой. Экспозиция приурочена к Международному дню защиты детей. В картинах Сузан Исаева отражает свои мечты и фантазии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)