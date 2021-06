На французском телеканале Mezzo звучат произведения азербайджанских классиков (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире популярного французского телеканала Mezzo звучат произведения азербайджанских классиков: Узеира Гаджибейли (Ouverture de l'Opéra 'Koroglu'), Гаджи Ханмамедова (Concerto no. 2 pour tar et orchestra), Фикрета Амирова (Symphonie à la mémoire de Nizami Ganjavi) и Арифа Меликова (Symphonie no. 4), cообщает Trend Life.

Произведения исполняет Государственный академический симфонический оркестр России под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Фуада Ибрагимова с участием заслуженного артиста Азербайджана, тариста Сахиба Пашазаде. Полуторачасовая концертная программа была представлена в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в октябре 2020 года.

"Величие азербайджанской классической музыки и мугама известно во всем мире, и мы с гордостью представляем наше искусство. Для меня же большая честь, что я стал первым азербайджанским таристом, чье выступление представлено на столь престижном мировом телеканале. Этот концерт будет представлен в рамках пятилетнего контракта в определенные сезоны", – сказал Trend Life Сахиб Пашазаде.

В эфире телеканала также показан балет "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Отметим, что ранее на Mezzo были показаны концертные программы с участием народных артистов Азербайджана Мурада Гусейнова (пианист), Алима Гасымова (ханенде) и Рауфа Абдуллаева (дирижер).

Mezzo - французский телеканал, посвященный классической музыке, джазу, музыкальному фольклору и балету. Основан в 1992 году со штаб-квартирой в Париже. Слоган телеканала - Écouter, voir, oser ("Слушать, смотреть, дерзать!").

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)