Впервые азербайджанский музыкант удостоен именной медали французского города Карьер-су-Пуасси (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, тарист Сахиб Пашазаде удостоен именной медали французского города Карьер-су-Пуасси за высокое исполнительское мастерство во время концертной программы, посвященной Международному дню мира (International Day of Peace, отмечается ООН 21 сентября с 2002 года). Международная концертная программа была представлена 21 сентября 2019 года, сообщил Trend Life музыкант.

Вечер был организован нашей соотечественницей, лауреатом международных конкурсов, пианисткой Саидой Зульфугаровой, проживающей во Франции. В концертной программе также выступили: вокалистка Омо Белло из Нигерии, виолончелист Гийом Мартин из Франции, танцовщица фламенко София Алма из Испании.

"Я исполнил шесть произведений азербайджанских и французских классиков, но когда исполнял мугам, двое людей в зале встали и начали аплодировать, не дожидаясь завершения композиции. Как оказалось, это были мэр Карьер-су-Пуасси Кристоф Делрью и всемирно известный таджикский скульптор, Артист мира ЮНЕСКО Амри Аминов. После концерта они подошли ко мне и сказали, что не смогли удержаться и решили стоя приветствовать исполнение мугама. Мне было очень приятно, я был горд! Более того, мэр сказал, что такое выступление обязательно должно быть высоко оценено и он наградит меня медалью. Нигде я об этом не говорил, впервые вам рассказываю. С тех пор прошло почти два год, была серьезная пандемия, подумал, что может забыли (смеется), но на днях получил приятный сюрприз – почтой прислали эту медаль. Эта медаль дается раз год за высокие достижения в области культуры и общественной деятельности", – сказал Сахиб Пашазаде, который стал первым азербайджанским музыкантом, удостоенным этой медали.

(Автор: Вугар Иманов)