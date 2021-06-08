Музыкант из Франции посвятил пьесу De Profundis памяти Азада Рагимова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 20-летний азербайджанский музыкант, флейтист и пианист, студент Парижской Высшей школы-консерватории Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, лауреат международных конкурсов Агарагим Гулиев написал пьесу De Profundis, которую посвятил памяти экс-министра молодежи и спорта Азербайджана Азада Рагимова (08.10.1964 - 30.04.2021), с кончины которого исполняется 40 дней.

Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

Название пьесы De Profundis переводится с латыни как молитва в память об усопших. Оркестровку Агарагим Гулиев написал в своей студии в Париже.

"Азад Рагимов - человек, который делал все возможное и невозможное, чтобы помочь молодым людям реализовать свои мечты. Благодаря его поддержке сотни молодых людей Азербайджана сумели достичь своих академических и профессиональных целей и просто реализовать свои мечты о лучшем будущем. И я один из этих молодых людей, который стал ближе к своей мечте, и буду вечно благодарен ему за это. Да благословит Бог его душу. От имени всех молодых людей, которые стали свидетелями его большого сердца, хочу сказать ему СПАСИБО! Я посвящаю это произведение памяти Азада Рагимова и желаю его семье сил и терпения в это сложное время", - сказал Агарагим Гулиев.

(Автор: Вугар Иманов)