Вагиф Керимов и девушка из Хыналыга поборются за "Ылтăн Анне" в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм "Фарида" кинокомпании "Нариманфильм" и Санкт-Петербургской школы нового кино представлен в конкурсе игрового кино Чебоксарского международного кинофестиваля, который пройдет в городах и районах Чувашии с 21 по 25 июня, сообщает Trend Life.

Автор сценария и режиссер – Ксения Лагутина, оператор – Дмитрий Наговский, звукорежиссёр – Александр Демьянов, художник по костюмам – Филиппа Ныркова, художник по гриму – Александра Косвинцева, продюсер – Нариман Мамедов. В ролях - Марьям Ибрагимова, Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие. Съемки проводились в Хыналыге и Санкт-Петербурге.

Фильм снят в жанре драмы и повествует о молодой девушке со слуховыми проблемами из селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт-Петербург, чтобы найти мужа. Она не имеет ни малейшего представления, где он сейчас. Большой город сводит Фариду с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Кинолента ранее становилась лауреатом в различных номинациях IV Фестиваля современного российского кино "Горький fest", IХ Московского кинофестиваля "Будем жить" и XIX Международного кинофестиваля в Дакке (Бангладеш).

Главный приз фестиваля "Ылтăн Анне" "Золотая Анне) будет вручен в различных номинациях – "За лучший игровой фильм", "За лучшую режиссуру", "За лучший сценарий", "За лучший дебют", "За исполнение роли второго плана", "За лучшее исполнение главной мужской роли", "За лучшую музыку к фильму" и "За лучшую операторскую работу". Фестиваль проходит с 2008 года.

В конкурс игрового кино вошло 12 картин, среди которых российско-сирийский фильм "Пальмира". Одну из главных ролей сыграл заслуженный артист Азербайджана Вагиф Керимов.

Международный проект посвящен борьбе с терроризмом. Фильм основан на реальных событиях, когда отец старается спасти свою дочь, завербованной террористами и сбежавшей в Сирию. Вагиф Керимов сыграл роль главаря банды сирийских террористов Абу Дуджана, который готовил "камикадзе", в том числе с привлечением женщин и детей.

В ролях - Екатерина Крамаренко (Россия), Даниэла Стоянович (Сербия), Дарюс Гумаускас (Литва), Геза Морчаньи (Венгрия). Авторы сценария - Иван Болотников, Константин Лопушанский, Вячеслав Рыбаков, Денис Гуцко, оператор - Айрат Ямилов, продюсер и композитор - Андрей Сигле, художник - Максим Малеев. Известная сирийская актриса Сулаф Фавакержи стала сопродюсером картины. Съемки проходили в Дагестане, Санкт-Петербурге, Турции и Сирии. Мировая премьера состоялась в октябре 2020 года на 25-м Международном кинофестивале в Пусане.

(Автор: Вугар Иманов)