Азербайджанский музей проводит неделю ковров Таира Салахова

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра на своей официальной странице в Facebook продолжает демонстрировать уникальные экспонаты из коллекции, сообщает Trend Life.

Очередным продемонстрированным экспонатом стал ковер, сотканный на основе картины выдающегося азербайджанского художника, народного художника Азербайджана и СССР Таира Салахова.

"Эту неделю мы посвящаем миру ковров выдающегося азербайджанского художника Таира Салахова. Его первая работа, перенесенная на ковер, – это "Деде Горгуд". Она была создана по инициативе народного художника Эльдара Микаилзаде и при непосредственном участии самого Таира Салахова. Цветовое решение портрета позволило перенести его на ковер и придать ему национальный оттенок при помощи классических орнаментов.

Портрет мудрого старца отличается духовностью и монументальностью. Нижняя часть портрета украшена вытянутым медальоном-кетебе. Бордюр, окружающий срединное поле, украшен такими орнаментами, как "ислими", "булуд", "йарпаг", "Шах Аббасы" и т.д. Между ними ритмично расположены изображения стройных кипарисов – символа правдивости и несгибаемости", – подчеркнуто в сообщении.

Отметим, что автором эскиза ковра, сотканного на основе картины Таира Салахова, является народный художник Азербайджана Эльдар Микаилзаде.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Почётный член более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётный гражданин ряда зарубежных городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджана. Один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создавал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения мастера кисти входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

Таир Салахов скончался 21 мая 2021 года в Германии, где проходил лечение.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)