На Бакинском приморском бульваре открылась выставка Reduce, Reuse, Recycle, Respect издательского дома NARGIS (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На Бакинском приморском бульваре открылась выставка Reduce, Reuse, Recycle, Respect издательского дома NARGIS.

Как сообщили Trend Life в пресс-службе издательского дома NARGIS, в экспозицию вошли 15 инсталляций, в том числе панно "Портрет Эйнштейна", созданное учащимися Бакинского европейского лицея. Эта работа выиграла в конкурсе на лучшую инсталляцию, который проводил издательский дом NARGIS совместно с Республиканским центром развития детей и молодежи Министерства образования Азербайджана в 2019 году.

На открытии присутствовало множество гостей, среди которых партнеры и друзья NARGIS, представители государственных органов, дипломатических миссий, различных организаций и бизнес структур, деятели культуры и искусства.

Директор издательского дома NARGIS Айтен Гусейнова поприветствовала гостей и рассказала о цели выставки. В своем выступлении министр образования Эмин Амруллаев отметил, что взаимодействие с окружающей средой – это своего рода культура, и поблагодарил NARGIS за создание произведений искусства из бросовых материалов, подлежащих переработке. Он также отметил, что участие детей в подобной выставке – лучшая возможность научить их правильному обращению с окружающей средой. После этого выступил куратор проекта Рашад Алекберов.

По окончании мероприятия, как и после выставки Make the Earth Smile Again в 2019 году, команда журнала NARGIS посадила на бульваре деревце.

Выставка Reduce, Reuse, Recycle, Respect на Приморском бульваре будет открыта для посетителей с 10 июня до 1 августа. В период деятельности на бульваре будут проводиться мастер-классы для детей от 5 до 15 лет. Во время экскурсий детям будут рассказывать о правильной утилизации отходов, вреде неперерабатываемых материалов и использовании отходов для создания произведений искусства. Участники будут поделены на группы от 5 до 10 и от 10 до 15 лет. Планируется организация школьных экскурсий. Следите за анонсами мастер-классов в соцсетях NARGIS, чтобы успеть записать своего ребенка.

Проект реализован благодаря поддержке Министерства образования, Министерства экономики, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Исполнительных властей Баку, Гёйчайского, Шамахинского и Губинского районов, ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), ОАО "Azərsu", ОАО "AzərEnerji", Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей, ASK), ЗАО "Бакинская фондовая биржа", OOO "Azercell Telecom", Azersun Holding, Carlsberg Azerbaijan, Baku Steel Company, ООО "SMTS", ЗАО “Бакы метрополитени” и Tekfen İnşaat.

(Автор: Вугар Иманов)