Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках международного проекта современного искусства Peace be upon you – Salam Aleykum представлена "Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин)", сообщила Trend Life куратор проекта, заслуженная художница Сабина Шихлинская.

В проекте Peace be upon you – Salam Aleykum в художественной форме рассматриваются темы сохранения мира и миротворческой деятельности. Проект организован посольством Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с дипломатическими миссиями Афганистана, Чехии, Грузии, Венгрии, Турции, Украины, США, представительством ООН в Баку и посольством Норвегии в Турции и при участии ведущих организаций и учреждений в сфере культуры Азербайджана. В программу проекта входят художественные мероприятия - выставки, кинопоказы, презентации, творческие встречи, дебаты и конференции.

"Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин)" представляет собой фотодокументацию инсталляций и спектаклей, которые были созданы на острове в 2003 году такими художниками, как Олег Тилбергс (Латвия), Ладо Почхуа (Грузия) и Брайс Мати (Франция). Все фотографии сделаны Сянаном Алескеровым. В проекте также приняли участие художники Чингиз Бабаев (Азербайджан), Гусейн Хагверди (Азербайджан), Гуга Котетишвили (Грузия), Эймантас Людавичус (Литва). В течение десяти дней участники проекта жили на этом острове. Здесь никто не живет, но по-прежнему остались отголоски прошлого. По некоторым причинам в 2003 году не получилось провести широкую презентацию, но спустя 18 лет мы вновь постарались передать атмосферу острова и напомнить трагическую историю", - отметила Сабина Шихлинская.

Куратором проекта также является Кетеван Кордзахия (Грузия).

Остров Бёюк-Зиря (прежнее название - Нарген или Наргин) площадью всего 1,4 км² находится у южного побережья Абшеронского полуострова в Бакинской бухте, в 15 км от Баку. Бёюк-Зиря стал именоваться Нарген в XVIII веке. После войны со шведами этот остров напомнил российскому императору Петру I по форме остров Нарген (ныне Найссаар), расположенный рядом с Ревелем (нане Таллинн) в Финском заливе. Немецкое Nargen, шведское Nargö и эстонское Nartingen означают "узкий пролив". В 1990 году острову было возвращено его исконное название.

Остров представляет собой каменистую территорию. 11 декабря 1884 года на его западном плесе начал действовать маяк, который обеспечивал судам возможность входа ночью в Бакинскую бухту. Он представлял собой одноэтажное каменное жилое здание с трёхметровой башней на крыше, где и находился фонарь. Путь кораблям освещали керосиново-фитильная горелка, а затем газовый фонарь со светооптическим аппаратом 4-го разряда, который был специально изготовлен в Швеции. В 1941 году, в связи с началом Великой Отечественной войны, здание маяка было взорвано по приказу советского военного командования. Так как здание маяка могло явиться хорошим ориентиром для немецкой авиации, на острове начали устанавливаться зенитные орудия для защиты Баку от воздушных налётов немецких бомбардировщиков. Маяк был восстановлен лишь в 1958 году. На возвышенности в средней части острова была построена каменная 18-метровая башня, оснащенная сложной оптико-навигационной системой. Свет от маяка виден на расстоянии 20-30 км.

В ходе Первой мировой войны остров стал свидетелем трагических событий в истории Азербайджана и Турции. В начале 1915 года царское правительство Российской империи создало здесь пересыльный лагерь, через который в 1915-17 годах прошло более 20 тысяч пленных турецких солдат и офицеров. Кроме них, в лагере содержались также небольшие группы германских и австро-венгерских военнопленных. Эта небольшая территория стала настоящим островом ада, боли и смерти. В целом через нее прошло около 25 тысяч пленных. Люди находились здесь в жуткой антисанитарии, без питьевой воды и медикаментов, инфекционные заболевания и голод стали причиной их массовой гибели. К этому необходимо добавить издевательства охраны, состоящей в том числе и из около двухсот армян. Для некоторых пленных меценатам во главе с Гаджи Зейналабдином Тагиевым удалось организовать побег. Здоровых отправляли в Турцию, а тех, кто долго болел, Тагиев прятал в одном из своих домов. В 1918 году те же турки в составе войск Нуру Паши освободили Баку от армянских националистов и большевиков…

А в период сталинских репрессий этот остров называли азербайджанским Гулагом. Он был местом массовых расстрелов и захоронений жертв сталинского террора, которых привозили сюда на баржах. Десятки тысяч людей были расстреляны на этом острове, вдали от людских глаз…

(Автор: Вугар Иманов)