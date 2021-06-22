Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО)

Культура 22 июня 2021 12:26 (UTC+04:00)
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках международного проекта современного искусства Peace be upon you – Salam Aleykum представлена "Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин)", сообщила Trend Life куратор проекта, заслуженная художница Сабина Шихлинская.

В проекте Peace be upon you – Salam Aleykum в художественной форме рассматриваются темы сохранения мира и миротворческой деятельности. Проект организован посольством Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с дипломатическими миссиями Афганистана, Чехии, Грузии, Венгрии, Турции, Украины, США, представительством ООН в Баку и посольством Норвегии в Турции и при участии ведущих организаций и учреждений в сфере культуры Азербайджана. В программу проекта входят художественные мероприятия - выставки, кинопоказы, презентации, творческие встречи, дебаты и конференции.

"Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин)" представляет собой фотодокументацию инсталляций и спектаклей, которые были созданы на острове в 2003 году такими художниками, как Олег Тилбергс (Латвия), Ладо Почхуа (Грузия) и Брайс Мати (Франция). Все фотографии сделаны Сянаном Алескеровым. В проекте также приняли участие художники Чингиз Бабаев (Азербайджан), Гусейн Хагверди (Азербайджан), Гуга Котетишвили (Грузия), Эймантас Людавичус (Литва). В течение десяти дней участники проекта жили на этом острове. Здесь никто не живет, но по-прежнему остались отголоски прошлого. По некоторым причинам в 2003 году не получилось провести широкую презентацию, но спустя 18 лет мы вновь постарались передать атмосферу острова и напомнить трагическую историю", - отметила Сабина Шихлинская.

Куратором проекта также является Кетеван Кордзахия (Грузия).

Остров Бёюк-Зиря (прежнее название - Нарген или Наргин) площадью всего 1,4 км² находится у южного побережья Абшеронского полуострова в Бакинской бухте, в 15 км от Баку. Бёюк-Зиря стал именоваться Нарген в XVIII веке. После войны со шведами этот остров напомнил российскому императору Петру I по форме остров Нарген (ныне Найссаар), расположенный рядом с Ревелем (нане Таллинн) в Финском заливе. Немецкое Nargen, шведское Nargö и эстонское Nartingen означают "узкий пролив". В 1990 году острову было возвращено его исконное название.

Остров представляет собой каменистую территорию. 11 декабря 1884 года на его западном плесе начал действовать маяк, который обеспечивал судам возможность входа ночью в Бакинскую бухту. Он представлял собой одноэтажное каменное жилое здание с трёхметровой башней на крыше, где и находился фонарь. Путь кораблям освещали керосиново-фитильная горелка, а затем газовый фонарь со светооптическим аппаратом 4-го разряда, который был специально изготовлен в Швеции. В 1941 году, в связи с началом Великой Отечественной войны, здание маяка было взорвано по приказу советского военного командования. Так как здание маяка могло явиться хорошим ориентиром для немецкой авиации, на острове начали устанавливаться зенитные орудия для защиты Баку от воздушных налётов немецких бомбардировщиков. Маяк был восстановлен лишь в 1958 году. На возвышенности в средней части острова была построена каменная 18-метровая башня, оснащенная сложной оптико-навигационной системой. Свет от маяка виден на расстоянии 20-30 км.

В ходе Первой мировой войны остров стал свидетелем трагических событий в истории Азербайджана и Турции. В начале 1915 года царское правительство Российской империи создало здесь пересыльный лагерь, через который в 1915-17 годах прошло более 20 тысяч пленных турецких солдат и офицеров. Кроме них, в лагере содержались также небольшие группы германских и австро-венгерских военнопленных. Эта небольшая территория стала настоящим островом ада, боли и смерти. В целом через нее прошло около 25 тысяч пленных. Люди находились здесь в жуткой антисанитарии, без питьевой воды и медикаментов, инфекционные заболевания и голод стали причиной их массовой гибели. К этому необходимо добавить издевательства охраны, состоящей в том числе и из около двухсот армян. Для некоторых пленных меценатам во главе с Гаджи Зейналабдином Тагиевым удалось организовать побег. Здоровых отправляли в Турцию, а тех, кто долго болел, Тагиев прятал в одном из своих домов. В 1918 году те же турки в составе войск Нуру Паши освободили Баку от армянских националистов и большевиков…

А в период сталинских репрессий этот остров называли азербайджанским Гулагом. Он был местом массовых расстрелов и захоронений жертв сталинского террора, которых привозили сюда на баржах. Десятки тысяч людей были расстреляны на этом острове, вдали от людских глаз…

(Автор: Вугар Иманов)

Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке могут продолжить при Раиси
В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке могут продолжить при Раиси
Иран допустил заключение соглашения по ядерной сделке в новом раунде переговоров в Вене
Иран допустил заключение соглашения по ядерной сделке в новом раунде переговоров в Вене
Песков сообщил, что Путин и Байден обсудили ядерную сделку с Ираном
Песков сообщил, что Путин и Байден обсудили ядерную сделку с Ираном
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане потребители в коммунальной сфере будут обеспечиваться «умными» счетчиками Энергетика 13:20
В Азербайджане создается Фонд энергетической эффективности Энергетика 13:02
Азербайджан с начала года экспортировал в Иран почти 85 тыс. кубометров природного газа Энергетика 12:58
Экспорт азербайджанского природного газа в Болгарию превысил 90 тыс. кубометров Энергетика 12:51
В Австралии азербайджанцы пресекли очередную провокацию армянской общины Политика 12:49
S7 Airlines начнет летать по маршруту Саратов - Баку Азербайджан 12:40
Азербайджан и Россия обсуждают перспективы сотрудничества в сфере обновления жилфонда Экономика 12:40
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено около 100 зараженных Израиль 12:35
В Азербайджане дома торжеств должны пройти регистрацию на портале icaze.e-gov.az Общество 12:35
В Азербайджане соблюдение карантинных правил при проведении свадеб будут контролировать три госструктуры Общество 12:35
Фондовые биржи Европы в основном снижаются Европа 12:33
В Грузии отменяют комендантский час Грузия 12:30
Спустя 18 лет… Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин) (ФОТО/ВИДЕО) Культура 12:26
Парламент Азербайджана утвердил изменения о параметрах определения инвалидности Общество 12:26
Названы объемы инвестиций вложенных в торговлю Казахстана в 2021 году Казахстан 12:22
В РФПИ заявили, что "Спутник Лайт" эффективен для ревакцинации от коронавируса Россия 12:22
В Азербайджане нет общей потребности в безлимитных тарифах - гендиректор Nar ИКТ 12:13
В Иране заявили, что переговоры по ядерной сделке могут продолжить при Раиси Ядерная программа 12:06
В Баку началось судебное заседание по делу еще 13 армянских террористов (ФОТО) Политика 12:06
Пакистан получит 13 млн вакцин Pfizer Другие страны 12:03
Между министерством транспорта Азербайджана и ТРАСЕКА достигнута договоренность о расширении географии коридора Транспорт 11:37
АБР окажет поддержку развитию страхового рынка Азербайджана Бизнес 11:25
ВМС Азербайджана проводят тактические учения (ФОТО) Общество 11:20
Назван объем производства бензина в Узбекистане за январь-май 2021 года Энергетика 11:18
В Индии зафиксировано самое низкое число заразившихся коронавирусом за три месяца Другие страны 11:14
В политической системе Армении царит хаос - американский эксперт Армения 11:10
Грузия нарастила экспорт вина в Азербайджан Бизнес 11:08
Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО и УВКБ ООН - МИД Политика 10:57
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Энергетика 10:47
Более 100 000 абонентов Azercell получили месячный интернет-пакет объемом в 5 Gb ИКТ 10:43
В Азербайджане для участия в торжественных церемониях потребуется COVID-паспорт Общество 10:25
В Кыргызстане за сутки зарегистрирован 931 новый случай COVID-19 и 8 умерших Кыргызстан 10:22
Турция обладает большим туристическим потенциалом - министерство Турция 10:20
В работе Google в России произошел сбой Россия 10:19
Президент Ильхам Алиев направил письмо генсеку ООН Политика 10:10
США не планируют организовывать встречу с новым президентом Ирана Политика 10:08
В Азербайджане с 1 июля разрешат проведение свадеб, помолвок и дней рождения Общество 10:03
Минобороны Израиля сообщило о перехвате беспилотников сверхмощным лазером в ходе испытаний Израиль 09:57
В Грузии фиксируется рост импорта арбузов Бизнес 09:54
Компания Трампа подала в суд на власти Нью-Йорка за отказ от контракта США 09:52
Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за коронавируса Узбекистан 09:26
Главы МИД Австрии, Литвы и Румынии посетят Азербайджан Политика 09:26
Пашинян будет пытаться улучшать свой имидж, доказывать, что он не слабак – израильский эксперт Армения 09:21
В Японии спустили на воду третий из серии многоцелевых фрегатов нового типа Другие страны 08:54
Российские дипломаты в Токио в годовщину начала войны почтили память разведчика Зорге Другие страны 08:51
Власти Индонезии ввели новые ограничения из-за активного распространения коронавируса Другие страны 08:37
Raiffeisen Bank нацелен на повышение качества и количества услуг в Азербайджане Бизнес 08:25
Президент Филиппин пригрозил отказывающимся прививаться от коронавируса задержанием Другие страны 08:19
В Грузии представлен проект социального кодекса Грузия 07:58
В Иране за два месяца выдано 6 489 разрешений на создание новых промышленных предприятий Экономика 07:53
Международные резервы Кыргызстана продолжают расти Финансы 07:38
Объем денежных переводов из России в Таджикистан сократился Финансы 07:36
В Италии начали увольнять непривитых медработников Европа 07:17
Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые с апреля 2019 года Энергетика 06:55
Мощная кибератака в США стала возможна из-за отсутствия базовых мер безопасности ИКТ 06:49
Австралию уличили в экологическом саботаже Другие страны 06:27
Африке передадут новейшие технологии по производству вакцины от коронавируса Другие страны 06:05
Блинкен проинформирует лидеров ФРГ, Франции и Италии об итогах саммита в Женеве США 05:39
Партии Ле Пен и Макрона выступили хуже ожиданий на региональных выборах во Франции Европа 05:15
В России лесные пожары охватили площадь более 64 тыс. га Россия 04:52
Кубок Америки по футболу: Сборная Чили сыграла вничью с командой Уругвая Спорт 04:28
В Никарагуа задержали пятого за месяц кандидата в президенты Другие страны 04:26
Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на выборах в США США 04:03
Глава МИД Британии начнет во Вьетнаме переговоры о Транстихоокеанском партнерстве Другие страны 03:47
В стычках с полицией Израиля в Иерусалиме пострадали 20 палестинцев Арабские страны 03:32
В Канаде сгорели две католические церкви на фоне ситуации с коренными жителями страны Другие страны 03:10
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Греции и Турции Турция 02:49
В США не хотят изменения статус-кво вокруг Тайваня из-за применения силы Другие страны 02:26
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,23 млн человек Турция 02:05
"Аэрофлот" планирует в июле запустить рейсы в Болгарию Транспорт 01:48
США продлили режим сакций в отношении КНДР еще на год США 01:31
Мюнхен готов провести дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу Спорт 01:12
ЕВРО-2020: Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии, Сборная России проиграла команде Дании Спорт 01:11
Госдеп сообщил, что Салливан вернется в Москву на этой неделе США 00:57
Беспилотники атаковали зону аэропорта Багдада, где базируются военнослужащие США Арабские страны 00:42
США выведут свои войска из Афганистана в установленные сроки Другие страны 00:27
Украина и Британия подписали меморандум о строительстве военных кораблей Европа 00:09
Планета Исфара Сарабского в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Культура 21 июня 23:57
Полиция задержала 14 участников акции протеста против коронавирусных ограничений в Лондоне Европа 21 июня 23:45
Армянскому народу предложили выбирать «из двух зол» – российский политолог Политика 21 июня 23:24
Международный аэропорт Батуми увеличил количество принимаемых пассажиров Транспорт 21 июня 23:22
При столкновении поезда с автобусом в Египте погибли четыре и пострадали 26 человек Арабские страны 21 июня 23:18
Грузия нарастила импорт дизельного топлива из Азербайджана Энергетика 21 июня 23:05
Азербайджанские спортсмены примут участие на Всемирных соревнованиях по акробатической гимнастике в Женеве Общество 21 июня 23:02
Военно-политическое руководство Армении должно быть привлечено к ответственности перед законом – Омбудсмен (Интервью) Политика 21 июня 23:00
Казахстанский лоукостер FlyArystan выполнил первый рейс в Узбекистан Транспорт 21 июня 22:55
Утверждена Стратегия национальной безопасности РК на 2021-2025 годы Казахстан 21 июня 22:33
В Азербайджане продолжается агитационная кампания в связи с вакцинацией от COVID-19 (ВИДЕО) Общество 21 июня 22:25
Увеличился экспорт цемента из Азербайджана в Грузию Бизнес 21 июня 22:17
Иран импортировал из Турции электротовары на сумму свыше $50 млн Турция 21 июня 22:11
Россия рассчитывает, что итоги парламентских выборов в Армении будут способствовать обеспечению мира на Южном Кавказе – МИД Россия 21 июня 21:58
Агентство развития медиа Азербайджана обсудило вопросы сотрудничества с медиа-институтом Aljazeera Общество 21 июня 21:41
Агентство развития медиа Азербайджана купит электронную платформу Тендеры 21 июня 21:41
Компания Eni Turkmenistan объявила тендер на закупку запчастей Тендеры 21 июня 21:28
Глава МИД Азербайджана встретился с Верховным представителем ООН по Альянсу цивилизаций Политика 21 июня 21:23
Премьер-министр Азербайджана встретился с вице-премьером Казахстана Политика 21 июня 21:22
В Азербайджане продолжается цикл семинаров на тему «К реформам в медиа» (ФОТО) Общество 21 июня 21:22
В Азербайджане утвержден порядок о взаимном соответствии специальных, воинских и дипломатических званий со степенями квалификации Политика 21 июня 21:14
Фальсификации на выборах делают политический хаос в Армении неизбежным – политолог Политика 21 июня 21:11
Узбекско-корейское СП продлило тендер на оказание транспортных услуг Тендеры 21 июня 20:33
Все новости