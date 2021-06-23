В Баку отметили 100-летие Джахангира Джахангирова

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская национальная консерватория (АНК) провела научно-практическую конференцию в онлайн-формате, посвящённую 100-летию со дня рождения выдающегося композитора, дирижера и хормейстера, лауреата Государственной премии СССР, народного артиста Азербайджана, профессора Джахангира Джахангирова, сообщили Trend Life в пресс-службе консерватории.

В конференции приняли участие ректор консерватории, народный артист, профессор Сиявуш Керими, проректор по научной работе, заслуженный деятель искусств, профессор Лала Гусейнова и профессорско-преподавательский состав АНК.

Открыв конференцию, ректор консерватории Сиявуш Керими рассказал о творчестве Джахангира Джахангирова.

"Музыкальное творчество Азербайджана в 1940-е годы всегда вызывало у меня большой интерес, и музыка Джахангира Джахангирова занимает в этом особое место. Мы должны детально изучать, исследовать творчество композитора", - сказал Керими.

В свою очередь Лала Гусейнова выступила на тему "Южные страницы" в творчестве Джахангира Джахангирова" ("C.Cahangirov yaradıcılığında Cənub səhifələri"). Она рассказала о творческой деятельности композитора в Тебризе в 1941-1946 годах, его работе с хором и другими музыкальными коллективами.

Также в ходе онлайн-мероприятия состоялось выступление докторов философии по искусствоведению - Ирады Гусейновой, заслуженного деятеля искусств, профессора Фаттаха Халыгзаде, доцента Лейлы Гулиевой, заслуженного деятеля искусств, профессора Акифа Гулиева, доцента Тельмана Ганиева, а также доцента Лейлы Залыевой. В своих выступлениях участники конференции затронули различные аспекты творчества Джахангира Джахангирова.

Джахангир Джахангиров родился 20 июля 1921 года в бакинском поселке Балаханы. Выпускник Бакинского музыкального техникума имени Асафа Зейналлы и Азербайджанской государственной консерватории (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где значительную роль в его становлении сыграл основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеир Гаджибейли. На протяжении многих лет руководил хором при Госкомитете телерадиовещания Азербайджана, который сейчас носит его имя, ансамблем песни и танца при филармонии имени Муслима Магомаева.

Джахангир Джахангиров - автор ярких музыкальных произведений, среди которых вокально-симфоническая поэма "По ту сторону Араза", кантаты "Физули", "Насими", оратории "Гусейн Джавид", "Сабир", оперы "Азад" и "Судьба певца", музыка к кинофильмам "Кура неукротимая", "Непокоренный батальон", "Кёроглу", романсы и песни.

Скончался 25 марта 1992 года. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)