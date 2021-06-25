С чего начались летние каникулы в Баку? (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева представила итоговый онлайн-концерт проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") под названием "Летние каникулы", сообщает Trend Life.

В этот знаменательный вечер фортепианной музыки выступили лауреаты международных и республиканских конкурсов: пианисты Хидаят Садыгбейли, Незрин Гуламова, Улькер Ализаде, Нурана Алиева, Лейла Гусейнзаде, Джамиля Рагимова, Мелиса Агазаде, Ясемен Умудова, Инджи Велизаде, Саид Велизаде, Назлы Гасанзаде, Айтадж Велизаде, Валерия Олховая. В исполнении юных талантов прозвучали произведения зарубежных авторов – Сергея Рахманинова, Леонида Кочетова, Людвига ван Бетховена, а также азербайджанских композиторов – Гара Гараева, Адиля Бебирова, Вагифа Мустафазаде и других.

Очередной концерт в рамках проекта "Поддержка молодежи", как всегда, получился очень ярким и насыщенным. Программа была наполнена атмосферой летнего настроения, улыбками и положительными эмоциями. У участников концерта – юных талантов – музыка живет в сердцах, и они щедро делятся своим талантом и любовью к искусству с окружающими.

Напомним, что проект Gənclərə dəstək стал в 2016 году своеобразным посвящением к знаменательной дате – 80-летию Филармонии, и на всем протяжении концертного сезона 2016-2017 годов в его рамках проводились различные интересные программы. За этот период на сцене Филармонии выступили молодые музыканты, обучающиеся в различных музыкальных учебных заведениях страны.

Автор идеи проекта – директор Филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария.

По словам директора Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народного артиста Азербайджана, профессора Мурада Адыгезалзаде, на протяжении всего концертного сезона 2020-2021 года, несмотря на карантин, молодые таланты радовали любителей классической музыки яркими онлайн-концертами, а проект открыл много новых имен.

Основная задача проекта – выявление и поддержка молодых талантов в стране. Кроме того, целями данного проекта являются: сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, представляемые в рамках проекта Gənclərə dəstək, адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами – ценителям высокого академического стиля, поклонникам мугама, джаза, эстрады, а также хоровой музыки.

Фото и видео – Кямран Багиров.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)