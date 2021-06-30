Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм "Фарида" производства азербайджанской кинокомпании "Нариманфильм" и Санкт-Петербургской школы нового кино удостоен награды XIV Чебоксарского международного кинофестиваля (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Актриса Марьям Ибрагимова, сыгравшая в фильме главную роль, удостоена приза "Анне" за "Лучшее исполнение главной женской роли".

Картина "Фарида" была представлена на конкурсе игрового кино.

Отметим, что насыщенная программа кинофестиваля состояла из 111 показов на 26 площадках. Показы проходили не только в Чебоксарах, но и в кинозалах районов Чувашии.

Фильм "Фарида" снят в жанре драмы и повествует о молодой девушке с проблемами со слухом из селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт-Петербург, чтобы найти мужа. Она не имеет ни малейшего представления, где он сейчас. Большой город сводит Фариду с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Автор сценария и режиссер фильма – Ксения Лагутина, оператор – Дмитрий Наговский, звукорежиссер – Александр Демьянов, художник по костюмам – Филиппа Ныркова, художник по гриму – Александра Косвинцева, продюсер – Нариман Мамедов. В ролях - Марьям Ибрагимова, Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие. Съемки прошли в Хыналыге и Санкт-Петербурге.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)