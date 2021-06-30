Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО)

Культура 30 июня 2021 14:05 (UTC+04:00)
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм "Фарида" производства азербайджанской кинокомпании "Нариманфильм" и Санкт-Петербургской школы нового кино удостоен награды XIV Чебоксарского международного кинофестиваля (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Актриса Марьям Ибрагимова, сыгравшая в фильме главную роль, удостоена приза "Анне" за "Лучшее исполнение главной женской роли".

Картина "Фарида" была представлена на конкурсе игрового кино.

Отметим, что насыщенная программа кинофестиваля состояла из 111 показов на 26 площадках. Показы проходили не только в Чебоксарах, но и в кинозалах районов Чувашии.

Фильм "Фарида" снят в жанре драмы и повествует о молодой девушке с проблемами со слухом из селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт-Петербург, чтобы найти мужа. Она не имеет ни малейшего представления, где он сейчас. Большой город сводит Фариду с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Автор сценария и режиссер фильма – Ксения Лагутина, оператор – Дмитрий Наговский, звукорежиссер – Александр Демьянов, художник по костюмам – Филиппа Ныркова, художник по гриму – Александра Косвинцева, продюсер – Нариман Мамедов. В ролях - Марьям Ибрагимова, Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие. Съемки прошли в Хыналыге и Санкт-Петербурге.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Image
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Image
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Image
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Image
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Image
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Image
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Image
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Image
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Image
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Пропускная способность TAP будет расширяться в соответствии с динамикой спроса и предложения – консорциум
Пропускная способность TAP будет расширяться в соответствии с динамикой спроса и предложения – консорциум
НПЗ STAR увеличил импорт нефти в годовом исчислении
НПЗ STAR увеличил импорт нефти в годовом исчислении
Дорожная карта «зеленой» энергетики: перевести мир на безуглеродные источники к 2050 г.
Дорожная карта «зеленой» энергетики: перевести мир на безуглеродные источники к 2050 г.
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ – МИД Азербайджана Политика 14:42
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла Общество 14:35
В Азербайджане 20 и 21 июля будут нерабочими днями Общество 14:31
Судебный процесс над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных, продолжится 7 июля (ФОТО) Происшествия 14:31
Новый клип Тунзали Агаевой "Yol Açıqdır" в цифровой графике "взорвал" соцсети (ВИДЕО) Звёздный мир 14:11
В Баку началось заседание суда по делу наемника, воевавшего в Карабахе (ФОТО) Политика 14:11
Номинальная зарплата наемных работников в Баку незначительно сократилась за год Финансы 14:06
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) Культура 14:05
ПРООН поддерживает Узбекистан в создании Комплексной национальной системы финансирования (Эксклюзив) Узбекистан 13:54
В Грузии сообщили о росте экономики в мае Бизнес 13:46
Стоимость платных услуг населению в Баку незначительно снизилась Финансы 13:41
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион ноты на 100 млн манатов Финансы 13:39
Туркменистан стал крупнейшим экспортером томатов в Кыргызстан Бизнес 13:36
Банки Азербайджана за год существенно расширили ипотечное кредитование Финансы 13:34
Глава ЦИК Грузии подала в отставку Грузия 13:31
В Баку будет увековечена память выдающегося ученого Лютфи Заде Общество 13:27
Азербайджан и Россия формируют новый уровень взаимодействия - министерство ИКТ 13:25
Мкртычян инструктировал лиц, устроивших взрыв в бакинском метро – бывший азербайджанский пленный Политика 13:18
В Карабахе планируется открытие 13 гидрологических пунктов - гидрометслужба Азербайджана Общество 13:15
Пропускная способность TAP будет расширяться в соответствии с динамикой спроса и предложения – консорциум Энергетика 13:10
Российский завод отправил в Баку десятки новых вагонов метро Транспорт 13:07
Гобелен с изображением шехида Самира Качаева передан азербайджанскому музею (ФОТО) Социум 13:04
НПЗ STAR увеличил импорт нефти в годовом исчислении Энергетика 12:42
В Узбекистан из Китая доставлена седьмая партия вакцины ZF-UZ-VAC2001 Узбекистан 12:38
Международный Банк Азербайджана запускает кампанию для сотрудников полиции! Экономика 12:34
Вертолетная авиакомпания в Узбекистане закупит оборудование Тендеры 12:34
Более 140 женщин-предпринимателей в Азербайджане воспользовались кредитами на сумму 1,7 млн манатов Экономика 12:29
Освобожденное село Мусабейли Физулинского района (ВИДЕО) Политика 12:20
Дорожная карта «зеленой» энергетики: перевести мир на безуглеродные источники к 2050 г. Энергетика 12:19
Проекты Азербайджана в значительной степени относятся к решениям "умной мобильности" - Schneider Electric ИКТ 12:15
Коронавирус в Израиле: Более 1700 зараженных Израиль 12:14
ВМС Ирана начали учения в Каспийском море Политика 12:11
Байден предложит кандидатуру Эми Гутманн на пост посла США в ФРГ США 12:10
Число пользователей соцсетей в ЕС выросло за девять лет на 21% Европа 12:09
В Баку продолжаются совместные азербайджано-турецкие учения (ВИДЕО) Политика 12:04
Необходима работа не только по восстановлению, но и для устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий Азербайджана - министр Политика 12:02
Мировое сообщество должно оказать давление на Армению с целью прекращения загрязнения рек Азербайджана – министр Политика 11:52
Вырос экспорт голубики из Грузии Бизнес 11:49
Армения нанесла серьезный ущерб окружающей среде на освобожденных территориях Азербайджана - министр Политика 11:44
Под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе стремительно идут восстановительные работы - Микаил Джаббаров Политика 11:44
В Баку прошла церемония награждения лучших актеров (ФОТО) Культура 11:41
Интернет-ресурс Karabakh.Center создан по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой – Микаил Джаббаров Политика 11:40
В Туркменистане назвали планируемый экспорт нефти транзитом через Россию Энергетика 11:38
Азербайджан и USAID намерены подписать меморандум о взаимопонимании по развитию МСБ Экономика 11:28
Масштабы разрушений на освобожденных землях Азербайджана чрезвычайно велики - глава фонда Политика 11:19
В Азербайджане совместно с FAO реализуется проект по увеличению производства картофеля Экономика 11:18
Халиль аль-Джалахма официально назначен послом Бахрейна в Израиле Израиль 11:18
USAID представила впервые в Азербайджане платформу «Национальная деловая повестка дня для женщин» Бизнес 11:11
AccessBank объявляет тендер Экономика 11:10
В Баку прошла презентация интернет-ресурса Karabakh.Center (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:08
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 11:01
В Азербайджане назван срок реализации проекта в сфере развития женского предпринимательства в аграрной сфере Экономика 11:00
В Туркменистане работают над снижением стоимости интернет-услуг ИКТ 10:57
Парагвай получил очередную партию вакцины "Спутник V" Россия 10:38
В Великобритании Google обязали бороться с мошеннической рекламой Европа 10:36
Прибыль грузинских банков возросла Финансы 10:33
USAID примет участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) Экономика 10:30
Завершился официальный визит Садыра Жапарова в Таджикистан Кыргызстан 10:30
Спикер парламента Азербайджана поблагодарила венгерскую сторону за помощь в разминировании освобожденных от оккупации территорий (ФОТО) Политика 10:23
Заседание суда над 13 армянскими террористами перенесено на 1 июля Происшествия 10:13
Евро дорожает к доллару перед статистикой по еврозоне Европа 10:00
Крупнейший город центральной Австралии закрыли на карантин Другие страны 09:56
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США Энергетика 09:50
Узбекистан, Россия рассмотрели дальнейшие перспективы сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли Узбекистан 09:31
«Туркменгаз» объявил тендер на капремонт газотурбинных двигателей Тендеры 09:24
В рамках азербайджанского председательства состоялось очередное пленарное заседание группы Движения неприсоединения при ЮНЕСКО (ФОТО) Политика 09:18
Португалия освободила от карантина прилетающих в страну детей Европа 08:54
Индонезийские спасатели возобновили поиск шестерых пассажиров затонувшего парома Другие страны 08:37
ЕС готовит Долгосрочную энергетическую стратегию развития Азербайджана (Интервью) Экономика 08:25
Главы МИД России и Турции обсудят ситуацию на Южном Кавказе Россия 07:53
Исследователи нашли останки первой жертвы чумы Другие страны 07:47
Ким Чен Ын заявил о "тяжелом инциденте" из-за провала противоэпидемических усилий Другие страны 07:27
В Канаде к 2035 году будут продавать автомобили только с нулевым уровнем выбросов Другие страны 07:10
Премьер-министр Японии в 2020 году заработал около $350 тыс. Другие страны 06:51
Неизвестные забросали камнями автомобиль министра транспорта Колумбии Другие страны 06:36
Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе США 06:09
На Кубе более 1 млн человек прошли полный цикл вакцинации от коронавируса Другие страны 05:48
США заявили о возможности вывода войск из Афганистана в течение нескольких дней США 05:35
Власти Доминиканы продлили до конца августа режим ЧП из-за коронавируса Другие страны 05:13
ВОЗ объявила Китай страной, свободной от малярии Другие страны 04:54
Более 100 человек могли стать жертвами аномальной жары в Канаде (Обновлено) Другие страны 04:37
В Чехии около 30 тыс. семей остались без света из-за ливней Европа 04:14
Байден намерен починить в США старые трубопроводы и наладить скоростной интернет США 03:47
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12 США 03:13
Определились все четвертьфиналисты Евро-2020 Спорт 03:00
На юго-востоке Турции предотвращен теракт: нейтрализованы 3 террориста Турция 02:45
США после вывода войск продолжат оказывать помощь силам безопасности Афганистана - Блинкен США 02:12
Сборная Украины обыграла шведов и стала последним четвертьфиналистом Евро Спорт 01:51
Бразилия приостановит закупку вакцины Covaxin на фоне обвинений в коррупции Другие страны 01:39
В Пентагоне уточнили цели ударов США по Сирии и Ираку США 01:25
Президенты Турции и Туркменистана обсудили перспективы развития двусторонних отношений Турция 01:09
SpaceX перенесла на 30 июня запуск ракеты с частными и государственными микроспутниками США 00:52
Блинкен заявил, что США и Иран устранили только часть из имеющихся разногласий США 00:36
Армения и немецкая компания загрязняют реку Охчучай в катастрофических масштабах (ФОТО/ВИДЕО) Общество 00:15
Макрон объявил о финансировании в размере более €8 млрд на нужды научных исследований Европа 00:11
Главы МИД Израиля и ОАЭ подписали соглашение об экономическом сотрудничестве Израиль 29 июня 23:47
"Мои рассуждения" – В Азербайджане объявлен конкурс для подростков Звёздный мир 29 июня 23:42
Семьям, пострадавшим от ракетных ударов Армении по Гяндже, предоставлены новые квартиры Общество 29 июня 23:39
Министры ОПЕК+ перенесли заседание мониторингового комитета Энергетика 29 июня 23:21
Moderna заявила об эффективности ее вакцины против штамма "дельта" В мире 29 июня 23:07
Все новости