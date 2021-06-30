В Баку представлены ювелирные изделия - главный элемент цветок харыбюльбюль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В QGallery в Баку состоялось открытие выставки ювелирных изделий и художественных работ Нигяр Хельми под названием "Наследие Родины", сообщает Trend Life.

Художница экспериментирует в различных жанрах живописи, ее картины были отмечены на многочисленных арт-ярмарках и международных выставках. Серия ее работ, посвященных Карабаху, в том числе "Мечеть Говхар ага", "Руины дома Бюльбюля", "Руины дворца Панах Али хана", Албанский храм Варазгун" и другие, отражает человеческую боль от армянского вандализма. От этих картин, на которых изображены руины в родном Карабахе, сжимается сердце. В то же время глазами Нигяр мы видим бескрайнее небо, меняющее свой цвет, нарисованное уверенными, размашистыми мазками. Нигяр Хельми проводит четкую грань между искусством и притязаниями: создает новую категорию "хрупкости", "хроники времени", "уязвимости" и оставляет волнующие мысли в сознании зрителей.

Гостям, среди которых были представители творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий, были представлены ювелирные изделия, созданные Нигяр Хельми. В каждую ее работу, сочетающую в себе традиционные и современные тенденции, вложен определенный смысл и философский подтекст во имя пропаганды национального наследия. И главным элементом является цветок харыбюльбюль, неразрывно связанный с Шушой и Карабахом, являющийся символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров. Редактор: Константин Шапиро)