Искусство мугама в России. Всемирно известный ханенде Алим Гасымов с ансамблем покорил Чеховский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 5 июля 2021 14:07 (UTC+04:00)
Искусство мугама в России. Всемирно известный ханенде Алим Гасымов с ансамблем покорил Чеховский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный исполнитель мугама, обладатель премии ЮНЕСКО, член Международной ассамблеи редких голосов, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Алим Гасымов с ансамблем с большим успехом выступил в рамках XV Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова в Москве (Россия), сообщает Trend Life.

В двухдневной концертной программе в Театральном зале Московского международного Дома музыки была представлена концертная программа "Мир воздвигнут на любви".

В состав ансамбля вошли: дочь Алима Гасымова, заслуженная артистка Фяргана Гасымова, музыканты Рауф Исламов (кяманча), Зяки Валиев (тар), Рафаэль Аскеров (балабан), Джавидан Набиев (нагара).

Мугам - душа азербайджанского народа, одна из главных культурных ценностей, составляющих основу национального самосознания нашей нации. Азербайджанский мугам является шедевром сокровищницы мировой музыкальной культуры, включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

"Я объездил с гастролями 70 процентов стран мира и убедился в том, что искусство мугама достигает сознания людей даже тогда, когда они не понимают слов. Хотя не азербайджанцам, конечно, сложнее, они воспринимают нашу музыку только сердцем. Мугам невозможен без особого религиозного состояния, в которое входит ханенде и которое передается слушателям. Но я не буду углубляться в объяснение практик суфизма. Мы пропеваем ортодоксальные стихи XVII века, возвышающие дух через слово, воспевающие божественную всеобъемлющую любовь. С произведениями наших классиков можно познакомиться в переводах Риммы Казаковой и Евгения Евтушенко", - отметил Алим Гасымов.

Этот жанр музыкального искусства в исполнении наших выдающихся ханенде вдохновляет слушателей, независимо от их языка и национальности, на размышления о высоких и божественных истинах, возрождает в людях чувства любви, радости и печали. Мугам – носитель лучших качеств, присущих азербайджанскому народу. В основе философии мугама лежат такие чувства, как привязанность к земле и корням, патриотизм, гостеприимство, доброта, милосердие и эмоциональное богатство.

"Само слово мугам переводится как "момент", "мгновение", "миг". И этим моментом настоящего певцы мугама еще многие века назад делились с народом. А в этих стихах заключен очень глубокий смысл", - отметила Фяргана Гасымова.

Выступление ансамбля было также широко освещено в российских СМИ.

Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова проходит раз в два года в Москве. Фестиваль учрежден Международной конфедерацией театральных союзов. Более 600 спектаклей из 51 страны мира были представлены с 1992 года в программах фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов)

Искусство мугама в России. Всемирно известный ханенде Алим Гасымов с ансамблем покорил Чеховский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Искусство мугама в России. Всемирно известный ханенде Алим Гасымов с ансамблем покорил Чеховский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Искусство мугама в России. Всемирно известный ханенде Алим Гасымов с ансамблем покорил Чеховский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Искусство мугама в России. Всемирно известный ханенде Алим Гасымов с ансамблем покорил Чеховский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Искусство мугама в России. Всемирно известный ханенде Алим Гасымов с ансамблем покорил Чеховский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Искусство мугама в России. Всемирно известный ханенде Алим Гасымов с ансамблем покорил Чеховский фестиваль (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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