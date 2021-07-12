Эйюб Ягубов представил театрализованный мини-фильм, посвященный Гусейну Джавиду (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Эйюб Ягубов представил театрализованный мини-фильм "Arif" (Мыслитель), посвященный видному поэту и драматургу Гусейну Джавиду, сообщает Trend Life.

В проекте приняли участие – актеры Хикмет Рагимов, Натиг Алиев, Эльшан аскеров, Сейлан Алиева и танцвальная группа Mirvari. Режиссер – Абдулгани Алиев. Композиция к мини-фильму написана на слова Гусейна Джаивда и музыку Шамси Тагизаде. Оператор – Рауф Гурбаналиев, монтаж – Эльчин Эльханлы, звук – Ислам Ширвани, цвет – Александр Анищенков, графика – Энвер Султан, грим – Севиндж Джаббарова, Руфана Багирова. Съемки прошли в Центре культуры СГБ ( руководитель – заслуженный артист Джабир Иманов).

Гусейн Джавид ( 24 октября 1882, Нахчыван - 5 декабря 1941, село Шевченко Тайшетского района в Иркутской области России) - педагог, поэт и драматург. Являлся ярким представителем романтизма в Азербайджане начала XX века. Гусейн Джавид создал новый стиль и форму психологической и философской драмы, оказал сильное влияние в формировании азербайджанской литературы XX века и развития национального театра. Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, исторические драмы, Гусейн Джавид открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана. Является жертвой сталинских репрессий. Гусейн Джавид отказывался изображать "достижения" социализма, за что стал жертвой сталинских репрессий.

(Автор: Вугар Иманов)