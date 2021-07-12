Кто получил 5 000 и 3 000 манатов? Союз кинематографистов Азербайджанской Республики назвал победителей конкурса сценариев

БАКУ /Trend Life/ - На заседании правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики были объявлены итоги конкурса сценариев под девизом "Qarabağ Azərbaycandır!" ("Карабах – это Азербайджан!"), сообщил Trend Life руководитель пресс-службы союза Али Велиев.

На заседании председатель союза, народная артистка Шафига Мамедова сообщила, что на конкурс было подано 48 сценарных заявок.

Конкурс проводился по номинациям "Лучший сценарий художественного фильма" (приз - 5 000 манатов), "Лучший сценарий документального фильма" (3 500 манатов), "Лучший сценарий короткометражного фильма" (3 000 манатов) и "Лучший сценарий анимационного фильма" (2 000 манатов).

К большому сожалению, на конкурс не были представлены сценарии документальных фильмов. Также не отвечали требованиям представленные сценарии анимационных фильмов.

Цель конкурса – отразить в сценариях героическую борьбу азербайджанской армии за территориальную целостность и суверенитет Родины, деятельность простых граждан Азербайджана, самоотверженно работающих в тылу, которые полностью поддержали выполнение задач, стоящих перед нашими Вооруженными силами, а также дальнейшее воспитание нашей молодежи в военно - патриотическом духе. Жюри оценивало работы в ходе тайного голосования.

По его итогам было объявлено, что в номинации "Лучший сценарий полнометражного художественного фильма" победу на конкурсе одержал Эльнур Рзаев, представивший сценарий фильма "Xəzər dalğası" ("Каспийская волна").

В номинации "Лучший сценарий короткометражного художественного фильма" победу одержала Лейла Насибли со сценарием картины "Xarı bülbül" ("Харыбюльбюль").

Отметим, что Лейла Насибли является врачом - педиатром, а Эльнур Рзаев – экономистом.

В состав жюри, в котором председательствовал заслуженный деятель искусств Интигам Гасымзаде, вошли заслуженные деятели искусств Аяз Салаев и Эльхан Джафаров, народная артистка Шафига Мамедова и заслуженный работник культуры Эльчин Хами Ахундов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)