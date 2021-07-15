Названо имя обладателя высшей национальной кинопремии Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На заседании Совета правления Союза кинематографистов Азербайджанской Республики под председательством народной артистки Шафиги Мамедовой обладателем Национальной кинопремии был назван известный кинооператор Рафаил Гамбаров, сообщил Trend Life руководитель пресс-службы СКАР Али Велиев.

Премия в 2000 манат будет вручена в День национального кино Азербайджана, который отмечается 2 августа. Национальная кинопремия учреждена СКАР в 2012 году, и считается высшей кинопремией страны.

Рафаил (Рафиг) Гамбаров родился 31 декабря 1947 года в Грозном (Чечня, Россия). В 1966-1971 годах учился во ВГИКе. В 1968-1970 годах - на Куйбышевской студии кинохроники, а с 1970 года - на киностудии "Азербайджанфильм№. Начинал как документалист, в 1972 году дебютировал в игровом кино. В 1998-2007 годах - председатель Союза фотографов Азербайджана. В 1981 году за фильм режиссера Расима Оджагова "Допрос" вместе с творческим коллективом был удостоен Государственная премии СССР. Работал в около сорока картинах. Среди самых значимых работ в кино - "Парни нашей улицы", "Юбилей Данте", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Легенда Серебряного озера", "Загородная прогулка", "Храм воздуха" , "Стамбульская история" и т.д. Заслуженный деятель искусств, президентский стипендиант.

(Автор: Вугар Иманов)