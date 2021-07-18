Одна из самых позитивных актрис Нахида Оруджова отмечает юбилей: И плюсов больше, все не счесть...(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Женщина прекрасна в любом возрасте, поэтому совершенно неважно сколько лет вашей любимой девушке, сестре или маме. Они всегда будут нуждаться во внимании, комплиментах и приятных нежных словах. Для женщин возраст не помеха, в них много жизни, много смеха. И кровь бурлит и опыт есть, и плюсов больше, все не счесть...

Популярная актриса кино и сериалов, ведущая актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженная артистка Нахида Оруджева отмечает 60-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Очень добродушная по характеру и позитивная актриса вовсе не скрывает свой возраст. Нахида Оруджова считает, что главное не то, как она выглядит, а то, как чувствует себя внутри.

"Многие представительницы прекрасного пола придерживаются мнения, что они прекрасны, независимо от цифры, указанной в паспорте. С возрастом люди становятся более мудрыми и опытными, что является большим преимуществом, особенно в отношениях. Что касается привлекательности, то она зависит не от внешних данных, а больше от внутреннего состояния", – говорит актриса.

Поэтому не стоит зацикливаться на стереотипах, а лучше жить нормальной полноценной жизнью. Ведь она дается нам лишь один раз, и никто не знает, когда нам придется покинуть этот мир. Старайтесь от каждого нового дня получать исключительно положительные эмоции и радовать окружающих своим настроением.

Нахида Оруджова родилась 18 июля 1961 года в Баку. Выпускница факультета "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного института искусств ( ныне Государственный университет культуры и искусств). С 1984 года служила в Сумгайытском государственном драматическом театре, а с 1993 года – актриса Государственного академического музыкального театра, создав множество ярких и запоминающихся образов в произведениях национальных и мировых классиков, современных авторов. Снялась в более двадцати фильмах и сериалах.

Причем, как говорит актриса: "Для меня интереснее исполнять характерные роли, чем главные. Актеров, умеющих исполнять характерные роли, сейчас очень мало. Многие стремятся к главным ролям. Настоящий актер должен уметь продемонстрировать характер образа".

От имени АМИ Trend поздравляем Нахиду Оруджову с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)