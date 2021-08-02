Нариман Мамедов возглавил Гильдию продюсеров Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - В связи с назначением заслуженного деятеля искусств Мушфига Хатамова директором телеканала Space исполнение обязанностей председателя правления Гильдии продюсеров Азербайджана возложено на члена правления гильдии, заслуженного работника культуры Наримана Мамедова, сообщили Trend Life в гильдии.

Гильдия продюсеров Азербайджана призывает все кинематографическое сообщество к сотрудничеству с целью развития благоприятной среды для творческой и профессиональной деятельности.

"Более подробная программа деятельности гильдии на период 2021 - 2022 годов будет обнародована в ближайшее время. Гильдия благодарит Мушфига Хатамова за проделанную работу и желает ему успехов на новой должности", - говорится в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)