Рафаэлю Гамбарову вручена Национальная кинопремия

БАКУ /Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики провел мероприятие, посвященное Дню национального кино и 123-летию азербайджанского кинематографа. Об этом сообщили Trend Life в Союзе.

День национального кино – профессиональный праздник всех работников кинематографа, который отмечается в Азербайджане второго августа.

В начале мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвященный памяти прославленного кинорежиссера и сценариста, народного артиста Азербайджана Эльдара Гулиева (18 января 1941 года - 16 апреля 2021 года).

Председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова отметила, что Союзом вручены награды деятелям кино, которые отмечают в этом году юбилей, а также ветеранам кино за многолетнюю плодотворную деятельность.

Говоря о деятельности Союза за последние годы, Шафига Мамедова отметила, что учреждены медали и стипендия имени мастеров, имеющих неоценимые заслуги в развитие азербайджанского киноискусства.

В мероприятии принял участие председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист, профессор Азер Паша Нематов, который поздравил кинематографистов с профессиональным праздником.

Затем Шафига Мамедова вручила известному кинооператору, заслуженному деятелю искусств Рафаэлю Гамбарову Национальную кинопремию за вклад в азербайджанский кинематограф.

Также были награждены победители конкурса сценариев "Qarabağ Azərbaycandır!" (Карабах – это Азербайджан!).

В номинации "Лучший сценарий полнометражного фильма" (приз - 5 000 манатов) награду завоевал Эльнур Рзаев за сценарий фильма "Xəzər dalğası" (Каспийская волна), в номинации "Лучший сценарий короткометражного фильма" (приз - 3 000 манатов) - Лейла Насибли за сценарий "Xarı bülbül" (Хары бюльбюль).

Отметим, что Лейла Насибли по профессии является врачом-педиатром, а Эльнур Рзаев – экономистом.

(Автор: Джани Бабаева)