Овации и восторг – как встретили преподавателей Бакинской музыкальной академии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XII Габалинского музыкального фестиваля была организована очередная концертная программа, в которой приняли участие преподаватели Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе фестиваля.

На концерте выступили народные артисты Азербайджана – известные пианисты Мурад Адыгезалзаде, Ульвия Гаджибекова, Эльнара Дадашева, вокалисты Гюльназ Исмайлова и Авез Абдулла, заслуженная артистка, вокалистка Фарида Мамедова, заслуженный деятель искусств, пианист Джейхун Аллахвердиев, лауреат международных и республиканских конкурсов, пианистка Нармин Наджафли.

На вечере прозвучали сочинения Исмаила Гаджибекова, Фархада Бадалбейли, Джейхуна Аллахвердиева, Эльнары Дадашевой, Гара Гараева, Адиля Бабирова и др.

Публика с восторгом встретила выступления музыкантов, наградив их бурными овациями.

Отметим, что Габалинский музыкальный фестиваль проходит при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерств образования, культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА). В этом году фестиваль посвящен значимому событию – 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Программа Габалинского музыкального фестиваля, встречаемого музыкальной общественностью с большим интересом, и в этом году очень насыщенная. На фестивале, помимо классической музыки, проводятся вечера мугама, вокала, камерной музыки.

Художественный руководитель фестиваля – народный артист Азербайджана и СССР, профессор Фархад Бадалбейли.

Фото и видеоматериалы предоставлены пресс-службой фестиваля (фото – Кямран Багиров).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)