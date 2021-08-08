Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО)

Культура 8 августа 2021 14:20 (UTC+04:00)
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Габалинский музыкальный фестиваль – это грандиозный праздник музыки, где в исполнении виртуозных музыкантов и выдающихся вокалистов звучат шедевры музыкального искусства. Традиционно на фестивале царит особая атмосфера дружбы и гармонии. А единение живописной, неповторимой природы прекрасного уголка Азербайджана – города Габала и красивой музыки создает невероятную картину.

В 2021 году фестиваль был посвящен значимому событию – 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА).

Программа фестиваля, который пользуется большой популярностью среди музыкальной общественности, и в этом году была насыщенная и разнообразная. На фестивале выступили известные коллективы, вокалисты, музыканты. Наряду с концертами классической музыки, состоялись вечера мугама, вокальной и камерной музыки.

В беседе с Trend Life участники фестиваля поделились своими впечатлениями от прошедшего в этом году мероприятия, а также рассказали о его большом значении в музыкальной жизни Азербайджана и пропаганде нашей музыкальной культуры в мире.

Начальник Отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны Азербайджана, заслуженный деятель искусств, полковник-лейтенант Руфат Ахундзаде: "Благодарю основателей и организаторов фестиваля. В этом году, как и всегда, он был организован на самом высоком уровне и прекрасно прошел. На фестивале наш оркестр представил премьеры – "Марш Победы" народного артиста Фархада Бадалбейли и "Марш Победы" народной артистки Азербайджана Фирангиз Ализаде, вокальную партию в которых исполнил Кянан Гадимов. На фестивале впервые в исполнении военного оркестра прозвучали произведения "Карабах шикестеси" и "Сары гялин". Работа над произведениями проходила интересно, репетиционный процесс был встречен со стороны музыкантов оркестра с большим энтузиазмом, а конечный результат порадовал как нас, так и слушателей. В целом концертная программа оркестра на фестивале получилась обширная и запомнилась дуэтом Айнур Искендерли и Кямрана Гядимова, выступлением исполнителей на народных инструментах – Арслана Новрасли (тар), Намига Гурбанова (зурна, балабан), ханенде Гюльнар Гудратли (прим. авт. – именно по инициативе Руфата Ахундзаде исполнители на народных музыкальных инструментах выступают в составе военного оркестра). Концертную программу публика приняла с большим интересом, наши выступления завершились овациями и криками "Браво!", а на бис мы исполнили "Марш Победы", который я написал именно в период 44-дневной Отечественной войны".

Заслуженная артистка Азербайджана, вокалистка Фарида Мамедова: "Очень рада, что в текущем году в Азербайджане было проведено такое замечательное мероприятие, как Габалинский музыкальный фестиваль. Ранее, на протяжении нескольких лет, я принимала в нем участие. И, признаюсь, была счастлива, когда узнала, что в этом году появилась возможность торжественно отметить в Габале юбилей любимой Бакинской музыкальной академии, представив замечательную концертную программу с участием ведущих музыкантов страны. Знаменательно, что многие зрители приехали из Баку поддержать участников фестиваля. Для нас, артистов, которые последнее время очень соскучились по бурной концертной жизни, фестиваль стал глотком свежего воздуха. Мы получили прекрасный шанс после долгого перерыва вновь выйти на сцену, музицировать. С Бакинской музыкальной академией, которую окончила я и многие мои коллеги, нас связывают самые теплые, светлые воспоминая о годах учебы. А сегодня для меня Академия – это еще и любимая работа, где я преподаю на кафедре "Вокал". Примечательно, что на концертах фестиваля выступили не только педагоги Академии, но и наши коллеги из других музыкальных учебных заведений страны. Наравне с ними выступали студенты Академии, и идея преемственности была отражена в ходе фестивальных концертов. От всей души выражаю признательность организаторам фестиваля за праздник музыки, который они создали".

Заслуженный артист Азербайджана, дирижер Фуад Ибрагимов: "Все годы, что музыкальный фестиваль проводится в Габале, он радует и греет душу многим поклонникам музыкального искусства. Я был безумно рад, что в этом году мы могли вновь вернуться в Габалу и насладиться красотами природы под звучание нашей прекрасной музыки в исполнении замечательных артистов. Мероприятие играет огромное значение в судьбе молодых музыкантов. Габалинский музыкальный фестиваль всегда уделяет очень большое внимание, поддерживает и трепетно относится к творчеству молодых дарований. С каждым годом число талантливой молодежи, участвующей в фестивале растет – все это заслуга ректора БМА, народного артиста Фархада Бадалбейли и всех педагогов, которые усердно вкладывают свои знания в развитие учащихся. А молодые музыканты, в свою очередь, достойно представляют музыкальную культуру Азербайджана не только в стране, но и за ее пределами. В 2021 году фестиваль приурочен к 100-летию Академии, которая в судьбе многих музыкантов и моей лично значит очень много".

Солист Отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны Азербайджана, исполнитель на таре Арслан Новрасли: "Впервые принимал участие на Габалинском фестивале. Под управлением народного артиста Азербайджана, профессора, генерал-майор Юсифа Ахундзаде и начальника оркестра, заслуженного деятеля искусств, полковника-лейтенанта Руфата Ахундзаде мы выступили с интересной программой. Впервые прозвучал ритмический мугам "Карабах шикестеси" в новом формате, исполнение мы посвятили Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Синтез звучания народных инструментов с духовым оркестром очень оригинален. Я выступал со многими оркестрами мира, но подчеркну, что духовой оркестр отличается по звучанию и близок к человеческому голосу. Публика тепло приняла программу, тонко чувствовала произведения, мы, музыканты, получали от аудитории заряд положительной энергии. Вдохновившись изумительной атмосферой, исходящей от оркестра и публики, я исполнил свою партию иначе, чем было изначально запланировано, что нашло положительный отклик у слушателей".

Художественный руководитель и дирижер вокального ансамбля Lumineux БМА Наала Барателия: "Вновь выйти на сцену после долгого перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии, было волнительно. Мы счастливы, что достойно смогли донести до зрителей нашу музыку. Огромную поддержку ощутили от публики, и эта поддержка очень важна для молодых исполнителей. Наш коллектив представил на фестивале разные музыкальные композиции, однако особенно хочется отметить произведение"Lumen" итальянского композитора Джузеппе ди Бьянко, который писал нам о любви к Азербайджану, выражая чувство счастья из-за того, что его хоровое произведение исполняют в нашей стране. Также от имени коллектива благодарю хормейстера, заслуженного артиста Вагифа Мастанова за его композиции и веру в нас. Фестиваль, традиционно организованный на самом высоком уровне, играет огромную роль в становлении молодого поколения музыкантов, в числе которых и наш коллектив. Ансамбль Lumineux создан пять лет назад на базе хорового отделения Академии под руководством заведующей кафедры, народной артистки Гюльбаджи Имановой. С первых шагов на этом пути нам повезло с людьми, которые поверили в нас и содействовали нашему развитию. Особую роль в становлении ансамбля сыграл и проект Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи"), созданный по инициативе директора Филармонии, народного артиста Мурада Адыгезалзаде и при содействии координатора – музыковеда Айлы Керимовой-Закария. Этот проект дал творческий старт большому количеству молодых талантов, имена которых стали известны широкой общественности".

Лауреат республиканских и международных конкурсов Махир Тагизаде: "Первое мое выступление на Габалинском фестивале состоялось еще в 2017 году благодаря проекту Gənclərə dəstək. С того момента по сегодняшний день я с огромной радостью и гордостью участвую в столь престижном фестивале. Благодаря фестивалю я имел честь познакомиться с такими музыкантами, как Дмитрий Яблонский, Эдуард Вульфсон, заслуженный артист Азербайджана Исфар Сарабский, разделить сцену с народными артистами Авазом Абдуллой, Гюльназ Исмаиловой, Самиром Джафаровым, Фахраддином Керимовым, заслуженными артистами Фаридой Мамедовой, Сабиной Асадовой, а также Джавадом Тагизаде, Адылем Ахундовым, Нигяр Джафаровой, Эльминой Гасановой, Атяшем Гараевым и Талехом Яхъяевым. В этом году фестиваль был посвящен столетию Академии, и для меня, как для ее выпускника, выступать на мероприятии, приуроченном к столь значимой дате, было огромной честью. Хочу поблагодарить за оказанное внимание и доверие художественного руководителя фестиваля – народного артиста Азербайджана и СССР, профессора Фархада Бадалбейли и исполнительного директора – заслуженную артистку Сабину Асадову. Фестиваль прошел на самом высоком уровне, его участниками стали яркие, талантливые студенты и выпускники Академии. Габалинский музыкальный фестиваль является значимым культурным событием, имеющим большое значение в пропаганде национального музыкального искусства в мире".

Отметим, что XII Габалинский музыкальный фестиваль прошел при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке Министерства образования, Министерства культуры Азербайджана и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Image
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Габалинский фестиваль – единение живописной природы и красивой музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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