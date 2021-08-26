Полад Бюльбюльоглу станет специальным гостем концертной программы в Бишкеке

БАКУ /Trend Life/ - 30 и 31 августа в Бишкеке на сцене Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева состоятся выступления Молодежного симфонического оркестра СНГ с программой, посвященной 30-летию независимости Кыргызской Республики, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).

В нынешний состав оркестра вошли молодые талантливые музыканты из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, России и других стран. В программе концерта прозвучат российская и зарубежная классика и произведения кыргызских композиторов.

Специальным гостем концертной программы станет посол Азербайджана в России, видный композитор, певец, общественный деятель, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу. Народный артист Азербайджана приедет в Бишкек не только в качестве популярного исполнителя, но и в статусе председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Отметим, что создание молодежного симфонического оркестра – один из знаковых проектов МФГС. Оркестр впервые был собран в 2007 году. В его состав традиционно входят молодые музыканты стран Содружества, лауреаты и победители престижных музыкальных конкурсов.

(Автор: Джани Бабаева)