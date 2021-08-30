Азербайджан будет представлен на Всемирной выставке-ярмарке Selvedge

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан будет представлен на выставке-ярмарке в формате онлайн Selvedge World Sales - празднике культуры и творчества в сфере одежды, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

Мероприятие состоится с 31 августа по 5 сентября 2021 года, и в нем примут участие более 150 художников из 75 стран. В своих коллекциях они продемонстрируют национальное культурное наследие и текстильные традиции.

4 сентября в рамках Selvedge 2021 состоится "День творчества" с круглосуточными онлайн-встречами, беседами, вопросами и ответами, презентациями фильмов, интервью с художниками и мастер-классами.

Помимо Новой Зеландии, Японии, Индии, Египта, Австрии, Великобритании, Колумбии, Чили, Мексики и Канады, в программе "День творчества" будет представлен и Азербайджан.

Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель Азербайджанского национального комитета ICOM, доктор философии в области искусствоведения Ширин Меликова войдет в состав отборочной комиссии выставки-ярмарки Selvedge и выступит с докладом на виртуальном семинаре 4 сентября. начало - в 11:00.

Меликова расскажет о символе азербайджанской культуры - искусстве ковроткачества, которое играет ключевую роль в образе жизни нашего народа, о новых проектах музея, инклюзивных программах, развитии искусства окрашивания пряжи и возрождении древних техник ковроткачества.

Затем зрителей ждет виртуальная экскурсия по первому в мире Музею ковра под руководством заведующей отделом международных отношений и инноваций музея Фирахназ Мусаевой.

По завершении часовой программы, посвященной азербайджанскому ковроткачеству, состоится онлайн-встреча с народным художником Эльдаром Микаилзаде в его мастерской. Мастер по коврам расскажет о сохранении и развитии традиций ковроткачества в нашей стране, продемонстрирует процесс изготовления шерстяных и шелковых ковров.

Отметим, что около 30 тысяч энтузиастов текстиля посетят выставку-ярмарку Selvedge World, чтобы получить интересную информацию у экспертов, изучить национальное культурное наследие разных стран, открыть для себя инновации и приобрести прекрасные произведения искусства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)