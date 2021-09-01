В Баку стартует ANIMAFILM – мультипликация для детей и взрослых (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - До старта IV Международного фестиваля анимации ANIMAFILM остались считаные дни. Фестиваль пройдет в столице Азербайджана с 3 по 7 сентября в формате офлайн, сообщает Trend Life.

В связи с этим организаторы проекта провели пресс-конференцию, в которой приняли участие молодой азербайджанский режиссер, директор фестиваля ANIMAFILM Рашид Агамалыев, известный режиссер-аниматор Масуд Панахи, организатор мастер-классов и воркшопов фестиваля Назрин Агамалыева и член детского жюри, 14-летний Рашад Ализаде.

"Проводить отбор работ фестиваля было не всегда легко, мы старались выбрать самые лучшие фильмы. Очень интересно и познавательно быть членом жюри. Кстати, детское жюри проводит отбор по двум категориям - "Лучший анимационный фильм для детей" и "Лучший анимационный фильм, снятый ребенком", - рассказал Рашад Ализаде.

По словам Рашида Агамалыева, знаменательно, что в Азербайджане дети увлекаются анимацией, сами снимают фильмы, и их работы участвуют в фестивале.

Он добавил, тема предстоящего фестиваля посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья.

"Денежные средства, вырученные от продажи билетов на фестиваль, пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья имели возможность посетить показы в рамках фестиваля, мы обеспечим их бесплатным транспортом", - сказал Агамалыев.

Масуд Панахи подчеркнул, что с каждым годом программа фестиваля становится все более интересной и обширной: "В конкурсную программу IV фестиваля ANIMAFILM включены 134 работы из 40 стран мира, они поборются за награды в 12 различных категориях".

Назрин Агамалыева отметила, что наряду с увлекательным показом анимационных фильмов, в рамках фестиваля состоятся мастер-классы и воркшопы, которые проведут известные мультипликаторы - Масуд Панахи, Нэнси Дэнни-Фелпс и Ник Фелпс (Бельгия), Оливье Кэтерин (Франция).

Отметим, что при партнёрстве фестиваля ANIMAFILM с Французским институтом (IFA) в Азербайджане, и при поддержке Международного фестиваля анимационных фильмов Annecy учреждена награда в категории "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм". Победитель в данной категории примет участие в Международном фестивале анимационных фильмов Annecy, который пройдет во Франции в 2022 году и получит профессиональную аккредитацию MİFA.

(Автор: Джани Бабаева)